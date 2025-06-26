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Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась

Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась

Площадь возгорания сухой растительности в районе села Владиславовка Кировского района Крыма возле трассы "Таврида" выросла до 2 гектаров, тушение осложняет... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T16:50

2025-06-26T16:50

2025-06-26T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Площадь возгорания сухой растительности в районе села Владиславовка Кировского района Крыма возле трассы "Таврида" выросла до 2 гектаров, тушение осложняет ветер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.Пожар случился днем в четверг, изначально в крымском главке МЧС сообщали о возгорании сухой растительности на площади в 1 гектар, однако она выросла.Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в МЧС.К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 23 человека 9 единиц техники, из них от МЧС России - 19 человек личного состава и шесть единиц, техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили ограничение на посещение лесовШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп

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кировский район крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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