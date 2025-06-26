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Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась
Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась
Площадь возгорания сухой растительности в районе села Владиславовка Кировского района Крыма возле трассы "Таврида" выросла до 2 гектаров, тушение осложняет... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T16:50
2025-06-26T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Площадь возгорания сухой растительности в районе села Владиславовка Кировского района Крыма возле трассы "Таврида" выросла до 2 гектаров, тушение осложняет ветер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.Пожар случился днем в четверг, изначально в крымском главке МЧС сообщали о возгорании сухой растительности на площади в 1 гектар, однако она выросла.Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в МЧС.К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 23 человека 9 единиц техники, из них от МЧС России - 19 человек личного состава и шесть единиц, техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили ограничение на посещение лесовШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
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РИА Новости Крым
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Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась

МЧС: площадь пожара в районе села Владиславовка в Крыму выросла до 2 гектаров

16:50 26.06.2025 (обновлено: 16:52 26.06.2025)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкУчения по ликвидации крупного лесного пожара в Севастополе
Учения по ликвидации крупного лесного пожара в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Площадь возгорания сухой растительности в районе села Владиславовка Кировского района Крыма возле трассы "Таврида" выросла до 2 гектаров, тушение осложняет ветер. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Пожар случился днем в четверг, изначально в крымском главке МЧС сообщали о возгорании сухой растительности на площади в 1 гектар, однако она выросла.

"Площадь возгорания 2 га. Работает спецтехника: три трактора и две водовозки от администрации Кировского района. Сил и средств достаточно. Тушение осложняется юго-западным ветром со скоростью 11 м/с", - проинформировали в ведомстве.

Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в МЧС.К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 23 человека 9 единиц техники, из них от МЧС России - 19 человек личного состава и шесть единиц, техники.
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