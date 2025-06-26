https://crimea.ria.ru/20250626/podryadchik-zatormozil-stroyku-shkoly-v-simferopole-1147511115.html

Подрядчик затормозил стройку школы в Симферополе

Подрядчик затормозил стройку школы в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Подрядчик затормозил стройку школы в Симферополе

Прокуратура Крыма выявила нарушения в работе подрядчика при завершении строительства школы на 500 мест в симферопольском микрорайоне Марьино. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T15:31

2025-06-26T15:31

2025-06-26T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма выявила нарушения в работе подрядчика при завершении строительства школы на 500 мест в симферопольском микрорайоне Марьино. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по итогам выезда на объект прокурора Киевского района города Андрея Семерока.По данным прокуратуры, контракт с крымским подрядчиком о завершении строительно-монтажных работ предполагал обследование объекта в марте-апреле 2025 года и начало стройки в мае.В этой связи гендиректору подрядной организации объявлено предостережение. Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию здания школы находятся под контролем прокурора района.Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в Симферополе в микрорайоне Марьино завершится к сентябрю 2027 года, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале. Проведение работ ранее было приостановлено по вине недобросовестного подрядчика, уточнял он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 местВ селе под Симферополем построят новый детский садВ Крыму перенесли сроки строительства двух спортивных объектов в селах

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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