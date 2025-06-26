https://crimea.ria.ru/20250626/oleg-zubkov-poshel-na-popravku---chto-izvestno-o-zdorove-khozyaina-taygana-1147509487.html

Олег Зубков пошел на поправку - что известно о здоровье хозяина "Тайгана"

Олег Зубков пошел на поправку - что известно о здоровье хозяина "Тайгана" - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Олег Зубков пошел на поправку - что известно о здоровье хозяина "Тайгана"

Состояние Олега Зубкова, пострадавшего в результате нападения льва в сафари-парке "Тайган", улучшается. После последней операции он чувствует себя лучше,... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T14:12

2025-06-26T14:12

2025-06-26T14:12

крым

новости крыма

олег зубков

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

татьяна алексагина

парк львов "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ,26 июн – РИА Новости Крым. Состояние Олега Зубкова, пострадавшего в результате нападения льва в сафари-парке "Тайган", улучшается. После последней операции он чувствует себя лучше, рассказала пресс-секретарь парка львов и его помощница Татьяна Алексагина.По ее словам, посетители сафари-парка и подписчики со всей России шлют Зубкову пожелания скорейшего выздоровления.Что произошло с Олегом ЗубковымЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевезли на лечение из Симферополя в Краснодар.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины. При этом, по словам Алексагиной, молодой человек, который помог спасти директора парка "Тайган", не знал, кому оказывает помощь.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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