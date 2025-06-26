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Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован

Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован

Крупный пожар в районе села Владиславовка в Крыму ликвидирован. Об этом вечером в четверг проинформировали в Главном управлении МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T19:53

2025-06-26T19:53

2025-06-26T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Крупный пожар в районе села Владиславовка в Крыму ликвидирован. Об этом вечером в четверг проинформировали в Главном управлении МЧС России по РК.В районе Владиславовки Кировского района в четверг загорелась сухая растительность на площади в 1 гектар, позже площадь пожара увеличилась до двух га.В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлекалась техника администраций Кировского района и Феодосии, 53 человека и 11 единиц техники.Также в четверг возгорание сухой травы произошло в Симферополе возле музея "Неаполь Скифский". Территория комплекса не пострадала. Особый противопожарный режим объявлен на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушения предусмотрена ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили ограничение на посещение лесовВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезонуЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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