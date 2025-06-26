Рейтинг@Mail.ru
Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250626/ogon-proshel-20-ga-krupnyy-pozhar-v-kirovskom-rayone-kryma-likvidirovan-1147516510.html
Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован
Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован
Крупный пожар в районе села Владиславовка в Крыму ликвидирован. Об этом вечером в четверг проинформировали в Главном управлении МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T19:53
2025-06-26T20:47
гу мчс рф по республике крым
крым
пожар
происшествия
феодосия
кировский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147362983_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_af8b77eb6679b5740b9054fa0f6f61a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Крупный пожар в районе села Владиславовка в Крыму ликвидирован. Об этом вечером в четверг проинформировали в Главном управлении МЧС России по РК.В районе Владиславовки Кировского района в четверг загорелась сухая растительность на площади в 1 гектар, позже площадь пожара увеличилась до двух га.В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлекалась техника администраций Кировского района и Феодосии, 53 человека и 11 единиц техники.Также в четверг возгорание сухой травы произошло в Симферополе возле музея "Неаполь Скифский". Территория комплекса не пострадала. Особый противопожарный режим объявлен на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушения предусмотрена ответственность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили ограничение на посещение лесовВ Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезонуЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
крым
феодосия
кировский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/13/1147362983_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1928281f2d608faf6a497614e1fa7fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, крым, пожар, происшествия, феодосия, кировский район крыма
Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован

Крупный пожар в Крыму ликвидирован - МЧС

19:53 26.06.2025 (обновлено: 20:47 26.06.2025)
 
© МЧС РоссииПожарные
Пожарные
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Крупный пожар в районе села Владиславовка в Крыму ликвидирован. Об этом вечером в четверг проинформировали в Главном управлении МЧС России по РК.
В районе Владиславовки Кировского района в четверг загорелась сухая растительность на площади в 1 гектар, позже площадь пожара увеличилась до двух га.

"19:05 – ликвидация пожара в селе Владиславовка, площадь, пройденная огнем, составила 20 га", - проинформировали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлекалась техника администраций Кировского района и Феодосии, 53 человека и 11 единиц техники.
Также в четверг возгорание сухой травы произошло в Симферополе возле музея "Неаполь Скифский". Территория комплекса не пострадала. Особый противопожарный режим объявлен на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушения предусмотрена ответственность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму продлили ограничение на посещение лесов
В Крыму выявили нарушения при подготовке к пожароопасному сезону
Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымПожарПроисшествияФеодосияКировский район Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список
20:41Путин присвоил наименование "гвардейский" Севастопольскому авиаполку
20:36Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе
20:12Крымский мост сейчас: время ожидания два часа
20:05На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг
19:53Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован
19:38Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе
19:15Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты
18:45В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов
18:28Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую
17:55Пожар вспыхнул возле "Неаполя Скифского" в Симферополе - что известно
17:32В Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению
17:02Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной 0:20
17:02Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму
16:50Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась
16:30Часть Феодосии на пять дней останется без газа
16:15Крупный пожар в Кировском районе Крыма - что известно
16:02Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте
15:49В Крыму продлили ограничение на посещение лесов
15:31Подрядчик затормозил стройку школы в Симферополе
Лента новостейМолния