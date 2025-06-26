Обмен пленными и деньги на Крым и Севастополь: главное за день
Обмен военнопленными и деньги на развитие Крыма и Севастополя - главное за день
Обмен пленными
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Новый этап обмена военнопленными между РФ и Украиной. Успехи армии РФ и сбитые дроны ВСУ. Очередной этап бесплатной выдачи земли участникам СВО в Крыму. 3 млрд на программу развития Крыма и Севастополя. Высокий туристский спрос на город Саки. Ограничение на посещение лесов в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Обмен военнопленными
Новый этап обмена пленными состоялся между Россией и Украиной, сообщили в четверг в Минобороны России. В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
Успехи армии РФ и сбитые дроны ВСУ
50 беспилотников уничтожены в ночь на четверг над российскими регионами, в том числе два - над Крымом. Проинформировали в Минобороны РФ. 23 БПЛА сбиты над территорией Курской, 11 – над Ростовской, шесть – над Брянской областями, по три – в Белгородской области и над территорией Московского региона. По одному беспилотнику сбили над территориями Республики Мордовия и Калужск.
Также в российском оборонном ведомстве проинформировали об освобождении населенных пунктов Шевченко и Новосергеевка в ДНР и об уничтожении еще свыше 1400 боевиков ВСУ.
Земля для участников СВО
Очередной этап бесплатной выдачи земли участникам СВО и членам их семей будет осуществляться ближе к 2027 году, заявил заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Сергей Соловьев. На данный момент в Крыму определено 7 земельных массивов для ветеранов спецоперации: Симферопольский район – Николаевка, Черноморский район – Окуневка, Сакский район – Лесновка, Молочное и Приветное, и Ленинский район – Каменское и Соляное. При этом, по словам зампредседателя Совмина РК Анны Анюхиной, получить деньги сейчас куда быстрее и проще, чем землю. На денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо земельного участка в Крыму имеет право любой участник спецоперации, подавший документы и находящийся в очереди
Деньги на Крым и Севастополь
Правительство РФ выделило еще 3 млрд на программу развития Крыма и Севастополя. В текущем году на реализацию программы направлено более 112 млрд рублей. Благодаря программе в регионе строятся инженерные сети, автомобильные и железные дороги, включая трассу "Таврида" и мост через Керченский пролив, детские сады и школы, больницы и поликлиники, оздоровительные комплексы, перечислено в сообщении Правительства РФ.
Туристы в Крыму
В 2025 году высокий туристский спрос зафиксирован сразу на нескольких направлениях. Лидирующую позицию занял город Саки, рассказал в четверг министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. Он добавил, что на втором месте Евпатория, где заняты 68% номеров. Третье место досталось Ялте с показателем 64%. Анализ въездного потока, по словам Ганзия, показывает, что 61% туристов прибывает в Крым на личном транспорте, еще 39% – по железной дороге.
Закрытые леса
Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили до 15 июля, сообщили пресс-служба МЧС по региону. Речь об ограничении пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведении в лесах определенных видов работ. Ограничение вводится приказом Минэкологии Крыма для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. При этом установленные места отдыха остаются свободными для посещения.
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