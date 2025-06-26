https://crimea.ria.ru/20250626/novosti-svo-rossiyskie-voennye-unichtozhili-esche-svyshe-1400-boevikov-1147506934.html
Новости СВО: российские военные уничтожили еще свыше 1400 боевиков
Новости СВО: российские военные уничтожили еще свыше 1400 боевиков - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Новости СВО: российские военные уничтожили еще свыше 1400 боевиков
За минувшие сутки в зоне СВО украинская армия потеряла свыше 1400 боевиков и десятки единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T13:15
2025-06-26T13:15
2025-06-26T13:47
новости сво
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне СВО украинская армия потеряла свыше 1400 боевиков и десятки единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, технику и склады боеприпасов.Бойцы группировки "Запад" разбили подразделения механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сеньково, Бологовка, Путниково, Соболевка, Купянск, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина ДНР. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и технику. Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и громили противника в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Васюковка, Переездное, Звановка, Плещеевка, Часов Яр, Иванополье и Ильича Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 540 боевиков и десятки единиц техники.Группировка войск "Восток" взяла под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Уничтожены 75 военнослужащих ВСУ, техника и склад боеприпасов. Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией поражены радиолокационные станции ПВО противника, цеха производства, места сборки и хранения БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. За сутки сбиты 205 беспилотников врага.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этапТрамп сделал заявление о Patriot для УкраиныАрмия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины
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новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: российские военные уничтожили еще свыше 1400 боевиков
Новости СВО - Киев потерял за сутки более 1400 боевиков
13:15 26.06.2025 (обновлено: 13:47 26.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в зоне СВО украинская армия потеряла свыше 1400 боевиков и десятки единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, технику и склады боеприпасов.
Бойцы группировки "Запад" разбили подразделения механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сеньково, Бологовка, Путниково, Соболевка, Купянск, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина ДНР. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и технику.
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и громили противника в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Васюковка, Переездное, Звановка, Плещеевка, Часов Яр, Иванополье и Ильича Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 540 боевиков и десятки единиц техники.
Группировка войск "Восток" взяла под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Уничтожены 75 военнослужащих ВСУ, техника и склад боеприпасов.
Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией поражены радиолокационные станции ПВО противника, цеха производства, места сборки и хранения БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. За сутки сбиты 205 беспилотников врага.
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