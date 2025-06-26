https://crimea.ria.ru/20250626/lzheparkovschiki-poyavilis-vozle-lastochkinogo-gnezda-v-yalte-1147512141.html

Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте

Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте

Лжепарковщики появились на парковке возле замка "Ласточкино гнездо" в Ялте и требуют с автомобилистов плату, в 10 раз превышающую официальный тариф. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T16:02

2025-06-26T16:02

2025-06-26T16:02

крым

янина павленко

ялта

парковки

транспорт

новости крыма

замок "ласточкино гнездо"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984662_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0a28cbab361c51f3d35e4f3fb944da9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Лжепарковщики появились на парковке возле замка "Ласточкино гнездо" в Ялте и требуют с автомобилистов плату, в 10 раз превышающую официальный тариф. Об этом сообщила в четверг глава администрации города Янина Павленко.Она подчеркнула, что официальная цена парковки составляет 35 рублей в час, попросила не верить мошенникам, которые требуют 350 рублей наличными или переводом и проинформировала, что противоправные действия уже зафиксированы, готовится обращение в правоохранительные органы."Муниципальные парковки оплачиваются только электронным способом: через приложение ruparking, на сайте yaltaparking.ru, с помощью терминалов Payberry и мобильного приложения РНКБ. Оплатить стоянку можно не только сразу, но и при отсутствии интернета – постоплатой, главное запомнить номер парковки. Если кто-то настойчиво требует с вас оплату – смело звоните в полицию", - настаивает мэр курорта.Всего, по ее словам, в Ялте существует 37 парковочных пространств, работа по обустройству новых не останавливается. В пригороде и поселках стоимость единая – 35 рублей в час для легковых автомобилей и 70 – для грузовых, в Ялте – 50 и 100 рублей соответственно.В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения в курортный сезон, сообщала ранее Павленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыВ Севастополе до конца августа перекроют улицу Корчагина

крым

ялта

замок "ласточкино гнездо"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, янина павленко, ялта, парковки, транспорт, новости крыма, замок "ласточкино гнездо"