https://crimea.ria.ru/20250626/lzheparkovschiki-poyavilis-vozle-lastochkinogo-gnezda-v-yalte-1147512141.html
Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте
Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте
Лжепарковщики появились на парковке возле замка "Ласточкино гнездо" в Ялте и требуют с автомобилистов плату, в 10 раз превышающую официальный тариф. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T16:02
2025-06-26T16:02
2025-06-26T16:02
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янина павленко
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парковки
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замок "ласточкино гнездо"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Лжепарковщики появились на парковке возле замка "Ласточкино гнездо" в Ялте и требуют с автомобилистов плату, в 10 раз превышающую официальный тариф. Об этом сообщила в четверг глава администрации города Янина Павленко.Она подчеркнула, что официальная цена парковки составляет 35 рублей в час, попросила не верить мошенникам, которые требуют 350 рублей наличными или переводом и проинформировала, что противоправные действия уже зафиксированы, готовится обращение в правоохранительные органы."Муниципальные парковки оплачиваются только электронным способом: через приложение ruparking, на сайте yaltaparking.ru, с помощью терминалов Payberry и мобильного приложения РНКБ. Оплатить стоянку можно не только сразу, но и при отсутствии интернета – постоплатой, главное запомнить номер парковки. Если кто-то настойчиво требует с вас оплату – смело звоните в полицию", - настаивает мэр курорта.Всего, по ее словам, в Ялте существует 37 парковочных пространств, работа по обустройству новых не останавливается. В пригороде и поселках стоимость единая – 35 рублей в час для легковых автомобилей и 70 – для грузовых, в Ялте – 50 и 100 рублей соответственно.В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения в курортный сезон, сообщала ранее Павленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыВ Севастополе до конца августа перекроют улицу Корчагина
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РИА Новости Крым
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крым, янина павленко, ялта, парковки, транспорт, новости крыма, замок "ласточкино гнездо"
Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте
Лжепарковщики возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте обманывают автомобилистов - Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Лжепарковщики появились на парковке возле замка "Ласточкино гнездо" в Ялте и требуют с автомобилистов плату, в 10 раз превышающую официальный тариф. Об этом сообщила в четверг глава администрации города Янина Павленко.
"Получаю жалобы на активизацию лжепарковщиков – они требуют с автовладельцев плату, в 10 раз превышающую реальную и указанную сразу на трех информационных стендах", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что официальная цена парковки составляет 35 рублей в час, попросила не верить мошенникам, которые требуют 350 рублей наличными или переводом и проинформировала, что противоправные действия уже зафиксированы, готовится обращение в правоохранительные органы.
"Муниципальные парковки оплачиваются только электронным способом: через приложение ruparking, на сайте yaltaparking.ru, с помощью терминалов Payberry и мобильного приложения РНКБ. Оплатить стоянку можно не только сразу, но и при отсутствии интернета – постоплатой, главное запомнить номер парковки. Если кто-то настойчиво требует с вас оплату – смело звоните в полицию", - настаивает мэр курорта.
Всего, по ее словам, в Ялте существует 37 парковочных пространств, работа по обустройству новых не останавливается. В пригороде и поселках стоимость единая – 35 рублей в час для легковых автомобилей и 70 – для грузовых, в Ялте – 50 и 100 рублей соответственно.
В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог
и улучшения дорожного движения в курортный сезон, сообщала ранее Павленко.
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