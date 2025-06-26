Рейтинг@Mail.ru
Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250626/lzheparkovschiki-poyavilis-vozle-lastochkinogo-gnezda-v-yalte-1147512141.html
Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте
Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте
Лжепарковщики появились на парковке возле замка "Ласточкино гнездо" в Ялте и требуют с автомобилистов плату, в 10 раз превышающую официальный тариф. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T16:02
2025-06-26T16:02
крым
янина павленко
ялта
парковки
транспорт
новости крыма
замок "ласточкино гнездо"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984662_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0a28cbab361c51f3d35e4f3fb944da9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Лжепарковщики появились на парковке возле замка "Ласточкино гнездо" в Ялте и требуют с автомобилистов плату, в 10 раз превышающую официальный тариф. Об этом сообщила в четверг глава администрации города Янина Павленко.Она подчеркнула, что официальная цена парковки составляет 35 рублей в час, попросила не верить мошенникам, которые требуют 350 рублей наличными или переводом и проинформировала, что противоправные действия уже зафиксированы, готовится обращение в правоохранительные органы."Муниципальные парковки оплачиваются только электронным способом: через приложение ruparking, на сайте yaltaparking.ru, с помощью терминалов Payberry и мобильного приложения РНКБ. Оплатить стоянку можно не только сразу, но и при отсутствии интернета – постоплатой, главное запомнить номер парковки. Если кто-то настойчиво требует с вас оплату – смело звоните в полицию", - настаивает мэр курорта.Всего, по ее словам, в Ялте существует 37 парковочных пространств, работа по обустройству новых не останавливается. В пригороде и поселках стоимость единая – 35 рублей в час для легковых автомобилей и 70 – для грузовых, в Ялте – 50 и 100 рублей соответственно.В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения в курортный сезон, сообщала ранее Павленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыВ Севастополе до конца августа перекроют улицу Корчагина
крым
ялта
замок "ласточкино гнездо"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/19/1118984662_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6f5c30af29a14b8e9b213db4782d5c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, янина павленко, ялта, парковки, транспорт, новости крыма, замок "ласточкино гнездо"
Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте

Лжепарковщики возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте обманывают автомобилистов - Павленко

16:02 26.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Лжепарковщики появились на парковке возле замка "Ласточкино гнездо" в Ялте и требуют с автомобилистов плату, в 10 раз превышающую официальный тариф. Об этом сообщила в четверг глава администрации города Янина Павленко.

"Получаю жалобы на активизацию лжепарковщиков – они требуют с автовладельцев плату, в 10 раз превышающую реальную и указанную сразу на трех информационных стендах", - написала Павленко в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что официальная цена парковки составляет 35 рублей в час, попросила не верить мошенникам, которые требуют 350 рублей наличными или переводом и проинформировала, что противоправные действия уже зафиксированы, готовится обращение в правоохранительные органы.
"Муниципальные парковки оплачиваются только электронным способом: через приложение ruparking, на сайте yaltaparking.ru, с помощью терминалов Payberry и мобильного приложения РНКБ. Оплатить стоянку можно не только сразу, но и при отсутствии интернета – постоплатой, главное запомнить номер парковки. Если кто-то настойчиво требует с вас оплату – смело звоните в полицию", - настаивает мэр курорта.
Всего, по ее словам, в Ялте существует 37 парковочных пространств, работа по обустройству новых не останавливается. В пригороде и поселках стоимость единая – 35 рублей в час для легковых автомобилей и 70 – для грузовых, в Ялте – 50 и 100 рублей соответственно.
В Ялте в рамках эксперимента изменят конфигурацию некоторых парковок, добавят светофоры и пешеходные переходы для разгрузки дорог и улучшения дорожного движения в курортный сезон, сообщала ранее Павленко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
В Севастополе до конца августа перекроют улицу Корчагина
 
КрымЯнина ПавленкоЯлтаПарковкиТранспортНовости КрымаЗамок "Ласточкино гнездо"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:50Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась
16:30Часть Феодосии на пять дней останется без газа
16:15Крупный пожар в Кировском районе Крыма - что известно
16:02Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте
15:49В Крыму продлили ограничение на посещение лесов
15:31Подрядчик затормозил стройку школы в Симферополе
15:10Правительство РФ выделило еще 3 млрд на развитие Крыма и Севастополя
15:05ВТБ: малый и средний бизнес нуждается в технических специалистах
14:46Что с рекой Славянка в Симферополе - минприроды проводит проверку
14:33Крымчанин сядет на 9 лет за зверское убийство знакомого
14:12Олег Зубков пошел на поправку - что известно о здоровье хозяина "Тайгана"
13:55В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли
13:25Более 2,7 тысяч детей приняли участие в мероприятии от "Сбера"
13:15Новости СВО: российские военные уничтожили еще свыше 1400 боевиков
13:07На Крымском мосту очередь выросла вдвое - сколько ждать проезда
12:41Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап
12:35Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ
12:10Житель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году
12:04Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР
11:52Часть Евпатории осталась без света
Лента новостейМолния