https://crimea.ria.ru/20250626/krymskiy-most-seychas-vremya-ozhidaniya-dva-chasa-1147516695.html

Крымский мост сейчас: время ожидания два часа

Крымский мост сейчас: время ожидания два часа - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Крымский мост сейчас: время ожидания два часа

На Крымском мосту со стороны Керчи к вечеру четверга скопилась очередь из 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T20:12

2025-06-26T20:12

2025-06-26T20:14

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

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керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи к вечеру четверга скопилась очередь из 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на мосту начала расти в четверг в 10 утра. Тогда наблюдался затор из 198 авто. Днем в четверг на Крымском мосту очередь со стороны Керчи составляла уже 500 машин.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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