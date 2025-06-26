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Крымский мост сейчас: время ожидания два часа - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Крымский мост сейчас: время ожидания два часа
Крымский мост сейчас: время ожидания два часа - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Крымский мост сейчас: время ожидания два часа
На Крымском мосту со стороны Керчи к вечеру четверга скопилась очередь из 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T20:12
2025-06-26T20:14
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
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новости крыма
керчь
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи к вечеру четверга скопилась очередь из 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь на мосту начала расти в четверг в 10 утра. Тогда наблюдался затор из 198 авто. Днем в четверг на Крымском мосту очередь со стороны Керчи составляла уже 500 машин.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас: время ожидания два часа

На Крымском мосту скопилась очередь из 580 автомобилей

20:12 26.06.2025 (обновлено: 20:14 26.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи к вечеру четверга скопилась очередь из 580 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 508 транспортных средства. Ожидание около двух часов", - сказано в сообщении по состоянию на 20.00.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Очередь на мосту начала расти в четверг в 10 утра. Тогда наблюдался затор из 198 авто. Днем в четверг на Крымском мосту очередь со стороны Керчи составляла уже 500 машин.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
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