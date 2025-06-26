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Крымский мост - актуальные данные на утро четверга
Крымский мост - актуальные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Крымский мост - актуальные данные на утро четверга
Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T07:08
2025-06-26T07:08
2025-06-26T07:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Накануне в 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин. В 17 часов со стороны Керчи скопилось почти 700 транспортных средств, затем пробка начала постепенно рассасываться.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост - актуальные данные на утро четверга
Крымский мост свободен для проезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами по состоянию на утро четверга нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Накануне в 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100
автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин
. В 17 часов со стороны Керчи скопилось почти 700 транспортных средств, затем пробка начала постепенно рассасываться.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.
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