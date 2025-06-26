https://crimea.ria.ru/20250626/konfliktnyy-potentsial-v-mire-ugrozhayusche-rastet---belousov-1147501577.html

Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет - Белоусов

Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет - Белоусов - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет - Белоусов

Геополитические противоречия в мире обострились, и без того сложная военно-политическая ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Об этом на совещании министров... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T08:57

2025-06-26T08:57

2025-06-26T08:57

андрей белоусов

шос

в мире

политика

безопасность

новости

белоруссия

россия

виктор хренин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Геополитические противоречия в мире обострились, и без того сложная военно-политическая ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Об этом на совещании министров обороны стран- участниц ШОС в четверг заявил министр обороны России Андрей Белоусов.На этом фоне упала на недопустимый уровень роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", добавил он. И все это, "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования".Белоусов подчеркнул, что Запад создает по всему миру многочисленные очаги нестабильности, в том числе на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру, и "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС".В свою очередь министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин на совещании заявил, что угроза вовлечения ядерных государств в прямое противостояние стала вполне реальной на фоне того, что "отдельные страны и их коалиции выбрали путь открытой милитаризации и наращивания боевого потенциала с угрозой его применения для реализации политических амбиций".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин

белоруссия

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, шос, в мире, политика, безопасность, новости, белоруссия, россия, виктор хренин