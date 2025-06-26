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Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет - Белоусов
Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет - Белоусов - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет - Белоусов
Геополитические противоречия в мире обострились, и без того сложная военно-политическая ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Об этом на совещании министров... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T08:57
2025-06-26T08:57
2025-06-26T08:57
андрей белоусов
шос
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политика
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новости
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россия
виктор хренин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Геополитические противоречия в мире обострились, и без того сложная военно-политическая ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Об этом на совещании министров обороны стран- участниц ШОС в четверг заявил министр обороны России Андрей Белоусов.На этом фоне упала на недопустимый уровень роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", добавил он. И все это, "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования".Белоусов подчеркнул, что Запад создает по всему миру многочисленные очаги нестабильности, в том числе на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру, и "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС".В свою очередь министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин на совещании заявил, что угроза вовлечения ядерных государств в прямое противостояние стала вполне реальной на фоне того, что "отдельные страны и их коалиции выбрали путь открытой милитаризации и наращивания боевого потенциала с угрозой его применения для реализации политических амбиций".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов призвал поддерживать войска ОДКБ в высокой степени готовности Отношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин Между Китаем и Белоруссией крепнет дружба и доверие – Си Цзиньпин
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андрей белоусов, шос, в мире, политика, безопасность, новости, белоруссия, россия, виктор хренин
Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет - Белоусов
Военно-политическая ситуация в мире имеет тенденцию к ухудшению – Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Геополитические противоречия в мире обострились, и без того сложная военно-политическая ситуация имеет тенденцию к ухудшению. Об этом на совещании министров обороны стран- участниц ШОС в четверг заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал", – сказал Белоусов.
На этом фоне упала на недопустимый уровень роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", добавил он. И все это, "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования".
Белоусов подчеркнул, что Запад создает по всему миру многочисленные очаги нестабильности, в том числе на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру, и "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС".
В свою очередь министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин на совещании заявил, что угроза вовлечения ядерных государств в прямое противостояние стала вполне реальной на фоне того, что "отдельные страны и их коалиции выбрали путь открытой милитаризации и наращивания боевого потенциала с угрозой его применения для реализации политических амбиций".
"Такие подходы и действия уже привели к тому, что в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в других регионах мира происходят крупные военные конфликты. Их дальнейшая эскалация способна привести к непоправимым последствиям в глобальном масштабе", – заявил Хренин.
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