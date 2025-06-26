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Двое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей
Двое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Двое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей
Двое жителей Севастополя стали жертвами мошенников и лишились более 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T11:29
2025-06-26T11:29
2025-06-26T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя стали жертвами мошенников и лишились более 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает полиция города.По информации ведомства, злоумышленники выдавали себя за представителей государственных структур. А на 72-летнюю пенсионерку вышли сразу двое аферистов. Один из них представился сотрудником ФСБ, второй – работником Роскомнадзора. В течение длительного времени они убеждали женщину, что для защиты ее средств необходимо перевести деньги на другой счет. В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам через банкомат 2 миллиона 205 тысяч рублей.В полиции в очередной раз призывают в случае поступления подобных звонков сразу же прекратить разговор и сообщить в полицию по телефону 102.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мошенничество, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, крым
Двое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей
В Севастополе аферисты украли у двоих местных жителей 2,9 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя стали жертвами мошенников и лишились более 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает полиция города.
По информации ведомства, злоумышленники выдавали себя за представителей государственных структур.
"57-летнему местному жителю позвонил неизвестный, назвавшийся следователем ФСБ. Злоумышленник убедил мужчину, что его банковский счет находится под угрозой взлома и требует срочной защиты. Поддавшись панике, потерпевший двумя переводами перевел на указанные реквизиты 769 тысяч рублей, после чего связь с мнимым сотрудником прекратилась", - рассказали правоохратнители.
А на 72-летнюю пенсионерку вышли сразу двое аферистов. Один из них представился сотрудником ФСБ, второй – работником Роскомнадзора. В течение длительного времени они убеждали женщину, что для защиты ее средств необходимо перевести деньги на другой счет. В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам через банкомат 2 миллиона 205 тысяч рублей.
В полиции в очередной раз призывают в случае поступления подобных звонков сразу же прекратить разговор и сообщить в полицию по телефону 102.
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