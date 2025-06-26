https://crimea.ria.ru/20250626/dvoe-sevastopoltsev-staraniyami-moshennikov-lishilis-29-mln-rubley-1147504777.html

Двое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей

Двое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Двое севастопольцев "стараниями" мошенников лишились 2,9 млн рублей

Двое жителей Севастополя стали жертвами мошенников и лишились более 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T11:29

2025-06-26T11:29

2025-06-26T11:29

мошенничество

севастополь

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умвд россии по севастополю

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя стали жертвами мошенников и лишились более 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает полиция города.По информации ведомства, злоумышленники выдавали себя за представителей государственных структур. А на 72-летнюю пенсионерку вышли сразу двое аферистов. Один из них представился сотрудником ФСБ, второй – работником Роскомнадзора. В течение длительного времени они убеждали женщину, что для защиты ее средств необходимо перевести деньги на другой счет. В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам через банкомат 2 миллиона 205 тысяч рублей.В полиции в очередной раз призывают в случае поступления подобных звонков сразу же прекратить разговор и сообщить в полицию по телефону 102.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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