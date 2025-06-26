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Два человека погибли при взрыве газа в Свердловской области
Два человека погибли при взрыве газа в Свердловской области - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Два человека погибли при взрыве газа в Свердловской области
Два человека погибли в Свердловской области при взрыве газового баллона в квартире пятиэтажки. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T07:23
2025-06-26T07:23
2025-06-26T07:32
взрыв
свердловская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли в Свердловской области при взрыве газового баллона в квартире пятиэтажки. Об этом сообщили в МЧС России.Инцидент произошел ночью в четверг в Ивделе. Сотрудники МЧС России спасли 10 жильцов. По данным ведомства, пострадали пять человек.В настоящий момент открытое горение ликвидировано. На месте работают 37 специалистов и 13 единиц техники.В областной прокуратуре сообщили о том, что в больницу доставлены шесть человек.В доме получили повреждения несколько квартир. Специалистам предстоит оценить устойчивость конструкций после взрыва. Рассматриваются различные версии произошедшего, добавили в прокуратуре.По информации регионального министерства здравоохранения, за медицинской помощью обратились семь человек, трое из них отказались от госпитализации. "Четыре человека находятся в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", - сообщили в департаменте информационной политики региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причиныВзрыв в многоэтажке в Махачкале – что известноВзрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший
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РИА Новости Крым
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взрыв, свердловская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, газ
Два человека погибли при взрыве газа в Свердловской области
В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажке погибли два человека
07:23 26.06.2025 (обновлено: 07:32 26.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли в Свердловской области при взрыве газового баллона в квартире пятиэтажки. Об этом сообщили в МЧС России.
Инцидент произошел ночью в четверг в Ивделе.
"В квартире на 2-м этаже пятиэтажки произошел хлопок газового баллона с последующим горением. Пламя охватило 80 квадратов. Самостоятельно на улицу вышли 19 человек, в том числе 7 детей. При разборе конструкций сотрудники МЧС России обнаружили двух человек без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России спасли 10 жильцов. По данным ведомства, пострадали пять человек.
В настоящий момент открытое горение ликвидировано. На месте работают 37 специалистов и 13 единиц техники.
В областной прокуратуре сообщили о том, что в больницу доставлены шесть человек.
"По предварительным данным, в результате хлопка пострадали шесть человек - соседи, проживающие в непосредственной близости от квартиры, в которой произошел инцидент. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом, гипертонический криз как реакция на стресс", - проинформировали в надзорном ведомстве.
В доме получили повреждения несколько квартир. Специалистам предстоит оценить устойчивость конструкций после взрыва. Рассматриваются различные версии произошедшего, добавили в прокуратуре.
По информации регионального министерства здравоохранения, за медицинской помощью обратились семь человек, трое из них отказались от госпитализации.
"Четыре человека находятся в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", - сообщили в департаменте информационной политики региона.
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