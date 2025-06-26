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Два человека погибли при взрыве газа в Свердловской области

Два человека погибли при взрыве газа в Свердловской области - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Два человека погибли при взрыве газа в Свердловской области

Два человека погибли в Свердловской области при взрыве газового баллона в квартире пятиэтажки. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T07:23

2025-06-26T07:23

2025-06-26T07:32

взрыв

свердловская область

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли в Свердловской области при взрыве газового баллона в квартире пятиэтажки. Об этом сообщили в МЧС России.Инцидент произошел ночью в четверг в Ивделе. Сотрудники МЧС России спасли 10 жильцов. По данным ведомства, пострадали пять человек.В настоящий момент открытое горение ликвидировано. На месте работают 37 специалистов и 13 единиц техники.В областной прокуратуре сообщили о том, что в больницу доставлены шесть человек.В доме получили повреждения несколько квартир. Специалистам предстоит оценить устойчивость конструкций после взрыва. Рассматриваются различные версии произошедшего, добавили в прокуратуре.По информации регионального министерства здравоохранения, за медицинской помощью обратились семь человек, трое из них отказались от госпитализации. "Четыре человека находятся в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", - сообщили в департаменте информационной политики региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожары в домах крымчан – в МЧС назвали основные причиныВзрыв в многоэтажке в Махачкале – что известноВзрыв прогремел в многоэтажке в Ростовской области – есть пострадавший

свердловская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, свердловская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, газ