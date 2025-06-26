https://crimea.ria.ru/20250626/chto-pokazal-ukraine-sammit-nato-v-gaage--1147501222.html

Что показал Украине саммит НАТО в Гааге

Что показал Украине саммит НАТО в Гааге - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Что показал Украине саммит НАТО в Гааге

Саммит НАТО в Гааге обнажил внутренний раскол в альянсе и нежелание США поддерживать европейскую повестку по Украине. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T08:46

2025-06-26T08:46

2025-06-26T08:46

нато

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дональд трамп

россия

украина

мнения

малек дудаков

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Саммит НАТО в Гааге обнажил внутренний раскол в альянсе и нежелание США поддерживать европейскую повестку по Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Однако саммит, по его мнению, показал, что Трамп и его команда не намерены продолжать военную помощь Украине и поддерживать планы европейцев ужесточить санкции против РФ."По Украине ограничились голословными обещаниями продолжать поддержку, но без участия США. Сам Трамп признал, что новые ракеты для ПВО нужнее сейчас Америке и Израилю", – заметил Дудаков.По его словам, Трамп понимает, что данные европейцами обещания поднять военные траты на оборонку до 5% к 2035 году останутся на бумаге, но все указывает на то, что его внимание отрывается от Европы.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге, а риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена.Также агентство отметило, что лидеры стран НАТО старались льстить Трампу его успехом в ударах по ядерным объектам Ирана, чтобы на саммите альянса побудить его увеличить помощь Украине.В Гааге в среду, 25 июня, состоялось основное заседание саммита НАТО. Страны-участницы блока обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году, а также пересмотреть траекторию и баланс военных расходов в 2029 году.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита НАТО заявил, что тот был "наконец, об укреплении нашего альянса и наших членов, а не о погоне за иллюзиями в Украине".Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита на этот раз стараются держать на расстоянии Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, тем самым "признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима".Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. А также отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой с целью отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о Patriot для Украины Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп Украину теперь не примут даже в ЕС – политолог о страхах НАТО и Европы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, сша, дональд трамп, россия, украина, мнения, малек дудаков, политика