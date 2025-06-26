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Более 2,7 тысяч детей приняли участие в мероприятии от "Сбера"

Более 2,7 тысяч детей приняли участие в мероприятии от "Сбера" - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Более 2,7 тысяч детей приняли участие в мероприятии от "Сбера"

Свыше 2,7 тысячи школьников из Крыма приняли участие в ежегодном мероприятии "Сбер: учим мечтать", оно проходило с 23 по 25 июня, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T13:25

2025-06-26T13:25

2025-06-26T13:05

сбер

крым

новости крыма

mriya resort&spa

общество

сергей ганзий

самвел саруханян

андрей подсвиров

тимофей щербинин

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Свыше 2,7 тысячи школьников из Крыма приняли участие в ежегодном мероприятии "Сбер: учим мечтать", оно проходило с 23 по 25 июня, сообщает пресс-служба банка.За три дня дети повысили финансовую грамотность и узнали о банковских продуктах, а также посетили кинотеатры и парк развлечений.Ключевым событием проекта стал "Диалог на равных", на него собрались около 1 тысячи школьников из разных уголков полуострова. О своих мечтах, мотивации и жизненных уроках им рассказали заместитель управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Тимофей Щербинин, министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, первый заместитель председателя госсовета Республики Андрей Козырев и генеральный директор курорта "Мрия" Самвел Саруханян. После выступлений спикеров у детей была возможность задать интересующие вопросы.Он подчеркнул, что благодаря мероприятию и общению со спикерами дети смогут увидеть, что важно сохранять мечту, учиться и прикладывать много сил, чтобы двигаться вперед к своей цели."Без мечты наша жизнь становится серой и унылой. Однако просто мечтать недостаточно — необходимо ставить цели и планировать шаги к их достижению. Я сам прошел этот путь: родившись в простой сельской семье, усердно трудился над собой, обучался и каждый день делал шаги навстречу своей великой мечте. Сегодня я предстаю перед вами как человек, достигший своих поставленных целей. Запомните главное правило успеха: верьте в себя, не бойтесь трудностей, стройте четкий план действий и двигайтесь вперед, несмотря ни на что. Только тогда ваши самые смелые мечты станут реальностью", – отметил Козырев, его слова приводит сайт Госсовета.В рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион, где были представлены работы крымских художников и мастеров. Все средства, собранные от продажи лотов, направят в Крымский детский Хоспис и Благотворительный фонд "Будем милосердны".Мероприятие "Сбер: учим мечтать" проходит третий раз и является частью масштабного образовательного проекта для детей из малонаселенных пунктов полуострова.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, крым, новости крыма, mriya resort&spa, общество, сергей ганзий, самвел саруханян, андрей подсвиров, тимофей щербинин, государственный совет рк (госсовет), минкурортов крыма