https://crimea.ria.ru/20250626/bolee-27-tysyach-detey-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-ot-sbera-1147507391.html
Более 2,7 тысяч детей приняли участие в мероприятии от "Сбера"
Более 2,7 тысяч детей приняли участие в мероприятии от "Сбера" - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Более 2,7 тысяч детей приняли участие в мероприятии от "Сбера"
Свыше 2,7 тысячи школьников из Крыма приняли участие в ежегодном мероприятии "Сбер: учим мечтать", оно проходило с 23 по 25 июня, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T13:25
2025-06-26T13:25
2025-06-26T13:05
сбер
крым
новости крыма
mriya resort&spa
общество
сергей ганзий
самвел саруханян
андрей подсвиров
тимофей щербинин
государственный совет рк (госсовет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147507120_0:92:1750:1076_1920x0_80_0_0_be085da567a495ea5092fb6b48905cd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Свыше 2,7 тысячи школьников из Крыма приняли участие в ежегодном мероприятии "Сбер: учим мечтать", оно проходило с 23 по 25 июня, сообщает пресс-служба банка.За три дня дети повысили финансовую грамотность и узнали о банковских продуктах, а также посетили кинотеатры и парк развлечений.Ключевым событием проекта стал "Диалог на равных", на него собрались около 1 тысячи школьников из разных уголков полуострова. О своих мечтах, мотивации и жизненных уроках им рассказали заместитель управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Тимофей Щербинин, министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, первый заместитель председателя госсовета Республики Андрей Козырев и генеральный директор курорта "Мрия" Самвел Саруханян. После выступлений спикеров у детей была возможность задать интересующие вопросы.Он подчеркнул, что благодаря мероприятию и общению со спикерами дети смогут увидеть, что важно сохранять мечту, учиться и прикладывать много сил, чтобы двигаться вперед к своей цели."Без мечты наша жизнь становится серой и унылой. Однако просто мечтать недостаточно — необходимо ставить цели и планировать шаги к их достижению. Я сам прошел этот путь: родившись в простой сельской семье, усердно трудился над собой, обучался и каждый день делал шаги навстречу своей великой мечте. Сегодня я предстаю перед вами как человек, достигший своих поставленных целей. Запомните главное правило успеха: верьте в себя, не бойтесь трудностей, стройте четкий план действий и двигайтесь вперед, несмотря ни на что. Только тогда ваши самые смелые мечты станут реальностью", – отметил Козырев, его слова приводит сайт Госсовета.В рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион, где были представлены работы крымских художников и мастеров. Все средства, собранные от продажи лотов, направят в Крымский детский Хоспис и Благотворительный фонд "Будем милосердны".Мероприятие "Сбер: учим мечтать" проходит третий раз и является частью масштабного образовательного проекта для детей из малонаселенных пунктов полуострова.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147507120_97:0:1653:1167_1920x0_80_0_0_c226d6c219f2e993711ff2f76fafd461.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, крым, новости крыма, mriya resort&spa, общество, сергей ганзий, самвел саруханян, андрей подсвиров, тимофей щербинин, государственный совет рк (госсовет), минкурортов крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Свыше 2,7 тысячи школьников из Крыма приняли участие в ежегодном мероприятии "Сбер: учим мечтать", оно проходило с 23 по 25 июня, сообщает пресс-служба банка.
За три дня дети повысили финансовую грамотность и узнали о банковских продуктах, а также посетили кинотеатры и парк развлечений.
Ключевым событием проекта стал "Диалог на равных", на него собрались около 1 тысячи школьников из разных уголков полуострова. О своих мечтах, мотивации и жизненных уроках им рассказали заместитель управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Тимофей Щербинин, министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий, первый заместитель председателя госсовета Республики Андрей Козырев и генеральный директор курорта "Мрия" Самвел Саруханян. После выступлений спикеров у детей была возможность задать интересующие вопросы.
"Третий год подряд мы приглашаем детей на это важное мероприятие, чтобы поделиться с ними пониманием ценности мечты, постановки жизненных целей и стремления к постоянному росту и развитию. В этом году с нами 2,7 тысячи ребят, а всего за все время существования проект объединил уже более 4,5 тысячи детей", – отметил управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что благодаря мероприятию и общению со спикерами дети смогут увидеть, что важно сохранять мечту, учиться и прикладывать много сил, чтобы двигаться вперед к своей цели.
"Без мечты наша жизнь становится серой и унылой. Однако просто мечтать недостаточно — необходимо ставить цели и планировать шаги к их достижению. Я сам прошел этот путь: родившись в простой сельской семье, усердно трудился над собой, обучался и каждый день делал шаги навстречу своей великой мечте. Сегодня я предстаю перед вами как человек, достигший своих поставленных целей. Запомните главное правило успеха: верьте в себя, не бойтесь трудностей, стройте четкий план действий и двигайтесь вперед, несмотря ни на что. Только тогда ваши самые смелые мечты станут реальностью", – отметил Козырев, его слова приводит сайт Госсовета.
В рамках мероприятия прошел благотворительный аукцион, где были представлены работы крымских художников и мастеров. Все средства, собранные от продажи лотов, направят в Крымский детский Хоспис и Благотворительный фонд "Будем милосердны".
Мероприятие "Сбер: учим мечтать" проходит третий раз и является частью масштабного образовательного проекта для детей из малонаселенных пунктов полуострова.