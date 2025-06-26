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Беспилотники атаковали Крым и еще семь российских регионов - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Беспилотники атаковали Крым и еще семь российских регионов
Беспилотники атаковали Крым и еще семь российских регионов - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Беспилотники атаковали Крым и еще семь российских регионов
50 беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами, в том числе два - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T08:02
2025-06-26T08:13
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. 50 беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами, в том числе два - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.23 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 11 – над территорией Ростовской области, шесть – над Брянской областью, по три – в Белгородской области и над территорией Московского региона (в том числе два БПЛА, летевших на Москву). Еще два дрона уничтожили над территорией Республики Крым, и по одному беспилотнику – над территориями Республики Мордовия и Калужской области.Предыдущей ночью российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностьюВ Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещенияКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ
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атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), россия, новости крыма, крым
Беспилотники атаковали Крым и еще семь российских регионов

Над Крымом и еще семью регионами России сбили 50 беспилотников

08:02 26.06.2025 (обновлено: 08:13 26.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. 50 беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами, в том числе два - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
23 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 11 – над территорией Ростовской области, шесть – над Брянской областью, по три – в Белгородской области и над территорией Московского региона (в том числе два БПЛА, летевших на Москву). Еще два дрона уничтожили над территорией Республики Крым, и по одному беспилотнику – над территориями Республики Мордовия и Калужской области.
Предыдущей ночью российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря.
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