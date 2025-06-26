https://crimea.ria.ru/20250626/bespilotniki-atakovali-krym-i-esche-sem-rossiyskikh-regionov-1147500967.html

Беспилотники атаковали Крым и еще семь российских регионов

Беспилотники атаковали Крым и еще семь российских регионов - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Беспилотники атаковали Крым и еще семь российских регионов

50 беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами, в том числе два - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T08:02

2025-06-26T08:02

2025-06-26T08:13

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

россия

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142049234_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_e73e95db0f229235ef2d33b3902ab881.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. 50 беспилотников уничтожены ночью над российскими регионами, в том числе два - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.23 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 11 – над территорией Ростовской области, шесть – над Брянской областью, по три – в Белгородской области и над территорией Московского региона (в том числе два БПЛА, летевших на Москву). Еще два дрона уничтожили над территорией Республики Крым, и по одному беспилотнику – над территориями Республики Мордовия и Калужской области.Предыдущей ночью российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностьюВ Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещенияКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), россия, новости крыма, крым