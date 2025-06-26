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Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву
Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву
Продолжение поставок Киеву вооружений и затягивание военных действий чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе. Об этом на совещании министров... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T09:37
2025-06-26T09:37
2025-06-26T09:37
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф
безопасность
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Продолжение поставок Киеву вооружений и затягивание военных действий чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе. Об этом на совещании министров обороны стран-участниц ШОС заявил министр обороны России Андрей Белоусов. По словам Белоусова, киевский режим осознает неотвратимость своего поражения, потому сегодня делает ставку на террористические акты.По его словам, это происходит в то время, как Россия "неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта".Говоря о специальной военной операции на Украине, руководитель оборонного ведомства России сообщил, что "российские Вооруженные силы ведут успешные наступательные действия".Также на совещании Белоусов оценил конфликтный потенциал в мире в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг Киева Трамп сделал заявление о Patriot для Украины Что показал Украине саммит НАТО в Гааге
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф, безопасность, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины)
Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву
Белоусов: поставки Украине оружия чреваты для Европы дестабилизацией в регионе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Продолжение поставок Киеву вооружений и затягивание военных действий чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе. Об этом на совещании министров обороны стран-участниц ШОС заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
По словам Белоусова, киевский режим осознает неотвратимость своего поражения, потому сегодня делает ставку на террористические акты.
"При поддержке европейских спонсоров (Киев - ред.) взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру. Убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе", - сказал Белоусов.
По его словам, это происходит в то время, как Россия "неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта".
Говоря о специальной военной операции на Украине, руководитель оборонного ведомства России сообщил, что "российские Вооруженные силы ведут успешные наступательные действия".
Также на совещании Белоусов оценил
конфликтный потенциал в мире в целом.
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