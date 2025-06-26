https://crimea.ria.ru/20250626/belousov-zayavil-ob-ugrozakh-dlya-evropy-iz-za-voennoy-pomoschi-kievu-1147502139.html

Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву

Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Белоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву

Продолжение поставок Киеву вооружений и затягивание военных действий чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе. Об этом на совещании министров... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T09:37

2025-06-26T09:37

2025-06-26T09:37

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф

безопасность

поставки западного оружия украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Продолжение поставок Киеву вооружений и затягивание военных действий чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе. Об этом на совещании министров обороны стран-участниц ШОС заявил министр обороны России Андрей Белоусов. По словам Белоусова, киевский режим осознает неотвратимость своего поражения, потому сегодня делает ставку на террористические акты.По его словам, это происходит в то время, как Россия "неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта".Говоря о специальной военной операции на Украине, руководитель оборонного ведомства России сообщил, что "российские Вооруженные силы ведут успешные наступательные действия".Также на совещании Белоусов оценил конфликтный потенциал в мире в целом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг Киева Трамп сделал заявление о Patriot для Украины Что показал Украине саммит НАТО в Гааге

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей белоусов, министерство обороны рф, безопасность, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины)