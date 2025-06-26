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Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР
Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР
Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ,26 июн - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР Об этом сообщает Минобороны России.Также подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики, - добавили в Минобороны.25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе. 22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.Накануне российские силы освободили село Московка в Харьковской области. А днем ранее под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации перешел населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Ранее также сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" выдавили противника из населенного пункта Долгенькое Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коллегия минобороны рф, новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР

Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР

12:04 26.06.2025 (обновлено: 12:38 26.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПодразделения Южной группировки войск
Подразделения Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ,26 июн - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР Об этом сообщает Минобороны России.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики, - добавили в Минобороны.
25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.
22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.
Накануне российские силы освободили село Московка в Харьковской области. А днем ранее под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации перешел населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Ранее также сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" выдавили противника из населенного пункта Долгенькое Харьковской области.
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