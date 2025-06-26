https://crimea.ria.ru/20250626/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-shevchenko-v-dnr-1147505991.html

Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР

Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР

Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T12:04

2025-06-26T12:04

2025-06-26T12:38

коллегия минобороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ,26 июн - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР Об этом сообщает Минобороны России.Также подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики, - добавили в Минобороны.25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе. 22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.Накануне российские силы освободили село Московка в Харьковской области. А днем ранее под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации перешел населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Ранее также сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" выдавили противника из населенного пункта Долгенькое Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коллегия минобороны рф, новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии