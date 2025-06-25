https://crimea.ria.ru/20250625/zhitelnitsu-khersonskoy-oblasti-budut-sudit-za-gosizmenu-1147479223.html

Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену

Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену

55-летняя жительница Херсонской области предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-службе УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T20:41

2025-06-25T20:41

2025-06-25T20:41

госизмена

херсонская область

происшествия

уголовный кодекс

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 55-летняя жительница Херсонской области предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-службе УФСБ России по региону.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, ей грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности женщины и выявляет ее преступные связи.Ранее в Херсонской области был задержан 41-летний местный житель, который собирал и передавал СБУ данные о дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, мужчине грозит пожизненное заключение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизменуСледил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизменуДело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУР

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, херсонская область, происшествия, уголовный кодекс, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)