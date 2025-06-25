https://crimea.ria.ru/20250625/zhitelnitsu-khersonskoy-oblasti-budut-sudit-za-gosizmenu-1147479223.html
Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену
Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену
55-летняя жительница Херсонской области предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-службе УФСБ России по региону. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T20:41
2025-06-25T20:41
2025-06-25T20:41
госизмена
херсонская область
происшествия
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 55-летняя жительница Херсонской области предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-службе УФСБ России по региону.В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, ей грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности женщины и выявляет ее преступные связи.Ранее в Херсонской области был задержан 41-летний местный житель, который собирал и передавал СБУ данные о дислокации российских военных. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, мужчине грозит пожизненное заключение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителю Херсонской области грозит пожизненный срок за госизменуСледил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизменуДело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госизмена, херсонская область, происшествия, уголовный кодекс, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену
Жительнице Херсонской области грозит пожизненный срок за госизмену – ФСБ