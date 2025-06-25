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Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.06.2025
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погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
алушта
ялта
судак
феодосия
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.На побережье также осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +16...20, днем потеплеет до 29 градусов тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, алушта, ялта, судак, феодосия, евпатория
Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду

00:01 25.06.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСухая трава
Сухая трава
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15…20; днем +26…31, в горах +20…25", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.
На побережье также осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +16...20, днем потеплеет до 29 градусов тепла.
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ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаСудакФеодосияЕвпатория
 
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