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Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.06.2025

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2025-06-25T00:01

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

алушта

ялта

судак

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.На побережье также осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +16...20, днем потеплеет до 29 градусов тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

алушта

ялта

судак

феодосия

евпатория

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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