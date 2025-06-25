Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: мошенники под видом работодателей крадут деньги у новых сотрудников - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250625/vtb-moshenniki-pod-vidom-rabotodateley-kradut-dengi-u-novykh-sotrudnikov-1147483510.html
ВТБ: мошенники под видом работодателей крадут деньги у новых сотрудников
ВТБ: мошенники под видом работодателей крадут деньги у новых сотрудников - РИА Новости Крым, 25.06.2025
ВТБ: мошенники под видом работодателей крадут деньги у новых сотрудников
Мошенники под видом работодателей стали выманивать крупные суммы у новых сотрудников в России, жертвами обмана становятся пользователи сайтов по поиску работы,... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T14:10
2025-06-25T14:10
втб
мошенничество
цифровая безопасность
банк
общество
деньги
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147483385_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_11114289ea72020e6246e7e0710e709c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мошенники под видом работодателей стали выманивать крупные суммы у новых сотрудников в России, жертвами обмана становятся пользователи сайтов по поиску работы, сообщает пресс-служба ВТБ.Схема выглядит следующим образом: мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, быстро "одобряют" кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс."Через несколько дней "руководитель" срочно просит помочь - перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты", - предупреждают в ВТБ.Чтобы обезопасить себя необходимо проверять работодателя, прежде чем соглашаться на работу, и помнить, что настоящий работодатель не станет просить перевести ему деньги. "Если вам предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством - это явный признак обмана", - подытожили в банке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147483385_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_d50d60917e1bd34b9e0151507fdd965e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, мошенничество, цифровая безопасность, банк, общество, деньги, финансы

ВТБ: мошенники под видом работодателей крадут деньги у новых сотрудников

14:10 25.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги на клавиатуре
Деньги на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Мошенники под видом работодателей стали выманивать крупные суммы у новых сотрудников в России, жертвами обмана становятся пользователи сайтов по поиску работы, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом "помощи", - говорится в сообщении.
Схема выглядит следующим образом: мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, быстро "одобряют" кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс.
"Через несколько дней "руководитель" срочно просит помочь - перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты", - предупреждают в ВТБ.
Чтобы обезопасить себя необходимо проверять работодателя, прежде чем соглашаться на работу, и помнить, что настоящий работодатель не станет просить перевести ему деньги.
"Если вам предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством - это явный признак обмана", - подытожили в банке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТБМошенничествоЦифровая безопасностьБанкОбществоДеньгиФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Крымский мост: за час очередь выросла в полтора раза
14:10ВТБ: мошенники под видом работодателей крадут деньги у новых сотрудников
14:04Судак, Симферополь и Евпатория обесточены
13:4825 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России
13:34Пока Зеленский в Гааге – ВСУ теряют по 1300 боевиков на фронте ежедневно
13:23Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причину
13:15Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина
13:03В РФ хотят расширить перечень оснований для лишения мигрантов гражданства
12:53Иран отказался от сотрудничества с МАГАТЭ - в Кремле сделали заявление
12:36Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе
12:3033 миллиона украдены на строительстве двух спортивных школ в Симферополе
12:26Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто
11:56В Крыму возможны перебои с интернетом - в чем причина
11:50Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
11:40"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова
11:32Украину теперь не примут даже в ЕС – политолог о страхах НАТО и Европы
10:58Пожар в батутном центре в Евпатории - СК ведет проверку
10:40Подростки избили охранника и разнесли парковку в Краснодаре
10:30Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ
10:20Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани
Лента новостейМолния