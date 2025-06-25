https://crimea.ria.ru/20250625/v-simferopole-poymali-nelegalnykh-migrantov-iz-sredney-azii-1147487561.html

В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии

В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии

В Симферополе выявили двоих выходцев из Средней Азии, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T16:12

2025-06-25T16:12

2025-06-25T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе выявили двоих выходцев из Средней Азии, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым."В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию с жалобами пользователей на иностранных граждан, осуществляющих торговлю на площади перед Центральным рынком в городе Симферополе", – сказано в сообщении.Торговцами оказались двое выходцев из Средней Азии. Они задержаны. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП и ч. 3 ст. 18.10 КоАП, уточнили правоохранители.Также мигрантам будет закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет.Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в ГД внесен законопроект, предлагающий расширить перечень оснований, по которым мигрантов могут лишать приобретенного российского гражданства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублейТолько 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестированияМигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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