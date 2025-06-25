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В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии
В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии
В Симферополе выявили двоих выходцев из Средней Азии, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T16:12
2025-06-25T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе выявили двоих выходцев из Средней Азии, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым."В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию с жалобами пользователей на иностранных граждан, осуществляющих торговлю на площади перед Центральным рынком в городе Симферополе", – сказано в сообщении.Торговцами оказались двое выходцев из Средней Азии. Они задержаны. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП и ч. 3 ст. 18.10 КоАП, уточнили правоохранители.Также мигрантам будет закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет.Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в ГД внесен законопроект, предлагающий расширить перечень оснований, по которым мигрантов могут лишать приобретенного российского гражданства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мигранты изготовили нелегальные сигареты на 53 миллиона рублейТолько 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестированияМигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
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РИА Новости Крым
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В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии

В Симферополе нелегальные мигранты из Средней Азии торговали у Центрального рынка

16:12 25.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЦентральный рынок в Симферополе
Центральный рынок в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе выявили двоих выходцев из Средней Азии, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили публикацию с жалобами пользователей на иностранных граждан, осуществляющих торговлю на площади перед Центральным рынком в городе Симферополе", – сказано в сообщении.
Торговцами оказались двое выходцев из Средней Азии. Они задержаны. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП и ч. 3 ст. 18.10 КоАП, уточнили правоохранители.
"Иностранцам назначены административные штрафы и, поскольку оба находились на территории России незаконно, им вынесено решение о принудительном выдворении из России с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан", – уточнили в МВД.
Также мигрантам будет закрыт въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в ГД внесен законопроект, предлагающий расширить перечень оснований, по которым мигрантов могут лишать приобретенного российского гражданства.
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