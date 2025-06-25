https://crimea.ria.ru/20250625/v-sele-pod-alushtoy-upal-ukrainskiy-bespilotnik--chto-izvestno-1147494557.html

В селе под Алуштой упал украинский беспилотник

В селе под Алуштой упал украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В селе под Алуштой упал украинский беспилотник

В селе Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма упал беспилотник ВСУ. Об инциденте сообщила глава администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T19:05

2025-06-25T19:05

2025-06-25T19:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В селе Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма упал беспилотник ВСУ. Об инциденте сообщила глава администрации Галина Огнева.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.В течение дня над регионами России было уничтожено 43 вражеских БПЛА. Силы противовоздушной обороны отразили атаки на Воронежскую, Тамбовскую, Курскую, Самарскую, Саратовскую, Пензенскую и Ростовскую области и Республику Татарстан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами РоссииАтака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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