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В селе под Алуштой упал украинский беспилотник
В селе под Алуштой упал украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В селе под Алуштой упал украинский беспилотник
В селе Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма упал беспилотник ВСУ. Об инциденте сообщила глава администрации Галина Огнева. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T19:05
2025-06-25T19:05
2025-06-25T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В селе Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма упал беспилотник ВСУ. Об инциденте сообщила глава администрации Галина Огнева.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.В течение дня над регионами России было уничтожено 43 вражеских БПЛА. Силы противовоздушной обороны отразили атаки на Воронежскую, Тамбовскую, Курскую, Самарскую, Саратовскую, Пензенскую и Ростовскую области и Республику Татарстан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами РоссииАтака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома
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В селе под Алуштой упал украинский беспилотник
В селе Рыбачье на Южном берегу Крыма упал украинский беспилотник – власти
19:05 25.06.2025 (обновлено: 19:40 25.06.2025)