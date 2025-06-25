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В РФ хотят расширить перечень оснований для лишения мигрантов гражданства

В РФ хотят расширить перечень оснований для лишения мигрантов гражданства - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В РФ хотят расширить перечень оснований для лишения мигрантов гражданства

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий расширить перечень оснований, по которым мигрантов могут лишать приобретенного российского гражданства. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T13:03

2025-06-25T13:03

2025-06-25T13:00

государственная дума рф

вячеслав володин

мигранты

гражданство

россия

закон и право

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий расширить перечень оснований, по которым мигрантов могут лишать приобретенного российского гражданства. Об этом в среду сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Внесли депутатский законопроект о лишении мигрантов приобретенного гражданства Российской Федерации и расширении перечня оснований, по которым его будут лишать", – сказано в сообщении.Документ предлагает лишать мигрантов приобретенного гражданства РФ за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма. В списке оснований также сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, против безопасности России.Кроме того, приобретенного гражданства могут лишить за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны и пропаганду нацистской атрибутики или символики.Спикер Госдумы уточнил, что в перечень дополнительных оснований также внесена статья о совершении насильственных действий сексуального характера.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступит с инициативой об ужесточении миграционной политики в России, соответствующие предложения готовятся для передачи в Госдуму РФ.Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России дал поручение изменить подходы к миграционной политике. Глава государства призвал обеспечить безопасность государства и общества, а также сохранить межнациональный мир.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ли трудовые мигранты дестабилизировать обстановку в КрымуТолько 4% детей мигрантов приняты в школы за два месяца тестированияВолодин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, мигранты, гражданство, россия, закон и право, общество, новости