https://crimea.ria.ru/20250625/v-krymu-rukovoditel-stroyfirmy-skryl-24-milliona-rubley-nalogov-1147485839.html

В Крыму руководитель стройфирмы скрыл 24 миллиона рублей налогов

В Крыму руководитель стройфирмы скрыл 24 миллиона рублей налогов - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В Крыму руководитель стройфирмы скрыл 24 миллиона рублей налогов

В Симферополе руководитель строительной организации решил не выплачивать 24 миллиона рублей налогов, за что был приговорен судом к штрафу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T15:21

2025-06-25T15:21

2025-06-25T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе руководитель строительной организации решил не выплачивать 24 миллиона рублей налогов, за что был приговорен судом к штрафу. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации ведомства, подсудимый, являясь фактически руководителем строительной организации, после ознакомления с решением налогового органа о взыскании налогов, находящихся на счетах предприятия в банках, сокрыл 24 миллиона рублей.Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей.Ранее похожий случай произошел в Ялте. Там директор предприятия обвинили в сокрытии 17 миллионов рублей для уклонения от уплаты налогов. Указанную сумму мужчина направил на счета различных контрагентов, что повлекло невозможность взыскания задолженности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налогиКак налог на недострои в Крыму пополнит бюджет республикиВ России упростят оформление налогового вычета по двум категориям

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, налоги, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма