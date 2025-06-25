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В Крыму руководитель стройфирмы скрыл 24 миллиона рублей налогов - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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В Крыму руководитель стройфирмы скрыл 24 миллиона рублей налогов
В Крыму руководитель стройфирмы скрыл 24 миллиона рублей налогов - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В Крыму руководитель стройфирмы скрыл 24 миллиона рублей налогов
В Симферополе руководитель строительной организации решил не выплачивать 24 миллиона рублей налогов, за что был приговорен судом к штрафу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T15:21
2025-06-25T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе руководитель строительной организации решил не выплачивать 24 миллиона рублей налогов, за что был приговорен судом к штрафу. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации ведомства, подсудимый, являясь фактически руководителем строительной организации, после ознакомления с решением налогового органа о взыскании налогов, находящихся на счетах предприятия в банках, сокрыл 24 миллиона рублей.Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей.Ранее похожий случай произошел в Ялте. Там директор предприятия обвинили в сокрытии 17 миллионов рублей для уклонения от уплаты налогов. Указанную сумму мужчина направил на счета различных контрагентов, что повлекло невозможность взыскания задолженности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обвиняют директора фирмы за сокрытие денег на налогиКак налог на недострои в Крыму пополнит бюджет республикиВ России упростят оформление налогового вычета по двум категориям
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, налоги, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма
В Крыму руководитель стройфирмы скрыл 24 миллиона рублей налогов

В Симферополе руководитель строительной фирмы осужден за сокрытие 24 млн рублей налогов

15:21 25.06.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе руководитель строительной организации решил не выплачивать 24 миллиона рублей налогов, за что был приговорен судом к штрафу. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По информации ведомства, подсудимый, являясь фактически руководителем строительной организации, после ознакомления с решением налогового органа о взыскании налогов, находящихся на счетах предприятия в банках, сокрыл 24 миллиона рублей.
"Он произвел платежи, минуя расчетные счета своей организации, пытаясь избежать расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Незаконная деятельность обвиняемого выявлена в ходе проверки сотрудниками налоговой службы и органами внутренних дел", – сказано в сообщении.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Ранее похожий случай произошел в Ялте. Там директор предприятия обвинили в сокрытии 17 миллионов рублей для уклонения от уплаты налогов. Указанную сумму мужчина направил на счета различных контрагентов, что повлекло невозможность взыскания задолженности.
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