https://crimea.ria.ru/20250625/v-krymu-pensionerke-vernuli-ukradennye-moshennikami-sberezheniya-1147493368.html

В Крыму пенсионерке вернули украденные мошенниками сбережения

В Крыму пенсионерке вернули украденные мошенниками сбережения - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В Крыму пенсионерке вернули украденные мошенниками сбережения

В Симферополе задержали 33-летнюю местную жительницу, которая причастна к вымогательству денег у пенсионеров по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T17:48

2025-06-25T17:48

2025-06-25T17:40

крым

симферополь

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали 33-летнюю местную жительницу, которая причастна к вымогательству денег у пенсионеров по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.По данным правоохранителей, жертвой одной из афер стала 79-летняя жительница Керчи, которая передала аферистам 275 тысяч рублей, поверив, что ее дочь попала в ДТП.В ходе расследования выяснилось, что днем ранее задержанная забрала 160 тысяч рублей у 74-летней жительницы Красногвардейского района. В этом случае она успела перевести деньги мошенникам, забрав себе 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения, добавили в МВД России."В отношении женщины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается", – уточнили правоохранители.Ранее сообщалось, что с 16 по 23 июня в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллионДвоих подростков задержали в Крыму за помощь мошенникамМошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, новости крыма