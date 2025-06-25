Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250625/v-krasnodarskom-krae-oprovergli-feyk-o-snizhenii-vyplat-uchastnikam-svo-1147477148.html
В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО
В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО
В Краснодарском крае опровергли информацию о снижении выплат участникам спецоперации на Украине до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперштабе края. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T10:10
2025-06-25T10:10
россия
краснодарский край
новости
новости сво
участники сво
фейк
пособия и выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_0:212:1200:887_1920x0_80_0_0_01504f2d7eb28ce1e9594bbc8fc55966.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли информацию о снижении выплат участникам спецоперации на Украине до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперштабе края.В оперштабе подчеркнули, что Краснодарский край предоставляет одну из самых высоких в России выплат при заключении контракта. Ее размер не уменьшался, а наоборот – регулярно увеличивается.Более того, в Краснодарском крае для участников СВО и членов их семей действует большой пакет мер поддержки и льгот, в том числе бесплатное предоставление участков под строительство жилья, помощь в газификации, предоставляются сертификаты на оплату санаторно-курортных услуг, поступление в вузы без экзаменов для детей и другие, напомнили специалисты.Ранее сообщалось, что в России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации и членов их семей.Кроме того, председатель Союза ветеранов СВО в Крыму, депутат Госсовета РК Александр Комбаров заявил, что количество проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации мер поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей в Крыму, сократилось до минимума, ошибки единичны и устраняются в кратчайшие срокиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВОВетераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативовСколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам
россия
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_78:150:1121:932_1920x0_80_0_0_093fb44d1db329c1aaecfd098e0476e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, краснодарский край, новости, новости сво, участники сво, фейк, пособия и выплаты
В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО

Оперштаб Краснодарского края назвал фейком информацию о снижении выплат участникам СВО

10:10 25.06.2025
 
© РоспотребнадзорФейк
Фейк
© Роспотребнадзор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли информацию о снижении выплат участникам спецоперации на Украине до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперштабе края.
"В социальных сетях и СМИ распространяется информация, что якобы губернатор Краснодарского края снизил выплату заключившим контракт для участия в СВО до 500 тысяч рублей. Это – фейк", – сказано в сообщении.
В оперштабе подчеркнули, что Краснодарский край предоставляет одну из самых высоких в России выплат при заключении контракта. Ее размер не уменьшался, а наоборот – регулярно увеличивается.
Более того, в Краснодарском крае для участников СВО и членов их семей действует большой пакет мер поддержки и льгот, в том числе бесплатное предоставление участков под строительство жилья, помощь в газификации, предоставляются сертификаты на оплату санаторно-курортных услуг, поступление в вузы без экзаменов для детей и другие, напомнили специалисты.
Ранее сообщалось, что в России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации и членов их семей.
Кроме того, председатель Союза ветеранов СВО в Крыму, депутат Госсовета РК Александр Комбаров заявил, что количество проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации мер поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей в Крыму, сократилось до минимума, ошибки единичны и устраняются в кратчайшие сроки
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО
Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
Сколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам
 
РоссияКраснодарский крайНовостиНовости СВОУчастники СВОФейкПособия и выплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:20Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани
10:10В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО
10:00В горах Крыма пострадал турист
09:55В Крыму продлен запрет на посещение лесов
09:47В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсии
09:29В Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратами
09:18Армия России получила новую партию Су-35С
09:07Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве
08:59Запорожская область хочет сотрудничать с Крымом в туристических проектах
08:41Когда в Крыму запустят программу "Земский тренер"
08:19Что будет с напавшим на Олега Зубкова львом
08:04Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ
07:48Севастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунты
07:23Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников
07:07Крымский мост - обстановка на утро среды
06:53Трамп обвинил СМИ в дискредитации американских ударов по Ирану
06:28Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома
06:02Иран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым
00:01Жара и ветер: чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 июня
Лента новостейМолния