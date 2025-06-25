https://crimea.ria.ru/20250625/v-krasnodarskom-krae-oprovergli-feyk-o-snizhenii-vyplat-uchastnikam-svo-1147477148.html

В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО

В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО

В Краснодарском крае опровергли информацию о снижении выплат участникам спецоперации на Украине до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперштабе края. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T10:10

2025-06-25T10:10

2025-06-25T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли информацию о снижении выплат участникам спецоперации на Украине до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперштабе края.В оперштабе подчеркнули, что Краснодарский край предоставляет одну из самых высоких в России выплат при заключении контракта. Ее размер не уменьшался, а наоборот – регулярно увеличивается.Более того, в Краснодарском крае для участников СВО и членов их семей действует большой пакет мер поддержки и льгот, в том числе бесплатное предоставление участков под строительство жилья, помощь в газификации, предоставляются сертификаты на оплату санаторно-курортных услуг, поступление в вузы без экзаменов для детей и другие, напомнили специалисты.Ранее сообщалось, что в России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации и членов их семей.Кроме того, председатель Союза ветеранов СВО в Крыму, депутат Госсовета РК Александр Комбаров заявил, что количество проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации мер поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей в Крыму, сократилось до минимума, ошибки единичны и устраняются в кратчайшие срокиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВОВетераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативовСколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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