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В Херсонской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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В Херсонской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ
В Херсонской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В Херсонской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ
В Херсонской области отмечается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации по респираторным инфекциям. Чаще всего болеют дети до 15 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T22:20
2025-06-25T22:20
херсонская область
роспотребнадзор
орви
здравоохранение в россии
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. В Херсонской области отмечается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации по респираторным инфекциям. Чаще всего болеют дети до 15 лет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.Согласно официальным данным, за неделю зарегистрировано 253 случая заболеваний ОРВИ, что в четыре раза превышает показатель предыдущей недели (46 случаев) и в 1,9 раза – уровень аналогичного периода 2024 года (132 случая).Рост заболеваемости ОРВИ наблюдается во всех возрастных группах, при этом наибольшее число заболевших приходится на граждан в возрасте 15 лет и старше (36,4%) и детей от 7 до 14 лет (26,5%).В Роспотребнадзоре напоминают о соблюдении правил личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, проветривать и убирать помещения, больше времени проводить на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, включая полноценный сон, физическую активность и сбалансированное питание, одеваться по погоде, учитывая возможные резкие изменения температуры.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижается заболеваемость ОРВИРоспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVIDКогда насморк – симптом аллергии: ответ врача
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РИА Новости Крым
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херсонская область, роспотребнадзор, орви, здравоохранение в россии, новые регионы россии, общество, новости
В Херсонской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ

В Херсонской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла в четыре раза – Роспотребнадзор

22:20 25.06.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСитуация с гриппом и ОРВИ
Ситуация с гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. В Херсонской области отмечается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации по респираторным инфекциям. Чаще всего болеют дети до 15 лет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.
Согласно официальным данным, за неделю зарегистрировано 253 случая заболеваний ОРВИ, что в четыре раза превышает показатель предыдущей недели (46 случаев) и в 1,9 раза – уровень аналогичного периода 2024 года (132 случая).
"Заболеваний гриппом с начала эпидемического сезона зарегистрировано – 293 случая, за 25-ю неделю случаев гриппа не зарегистрировано (как и на предыдущей неделе)", – уточняют в ведомстве.
Рост заболеваемости ОРВИ наблюдается во всех возрастных группах, при этом наибольшее число заболевших приходится на граждан в возрасте 15 лет и старше (36,4%) и детей от 7 до 14 лет (26,5%).
В Роспотребнадзоре напоминают о соблюдении правил личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, проветривать и убирать помещения, больше времени проводить на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, включая полноценный сон, физическую активность и сбалансированное питание, одеваться по погоде, учитывая возможные резкие изменения температуры.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.
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