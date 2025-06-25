https://crimea.ria.ru/20250625/v-khersonskoy-oblasti-zafiksirovan-rezkiy-rost-zabolevaemosti-orvi-1147495353.html

В Херсонской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ

В Херсонской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В Херсонской области зафиксирован резкий рост заболеваемости ОРВИ

В Херсонской области отмечается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации по респираторным инфекциям. Чаще всего болеют дети до 15 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T22:20

2025-06-25T22:20

2025-06-25T22:20

херсонская область

роспотребнадзор

орви

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. В Херсонской области отмечается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации по респираторным инфекциям. Чаще всего болеют дети до 15 лет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.Согласно официальным данным, за неделю зарегистрировано 253 случая заболеваний ОРВИ, что в четыре раза превышает показатель предыдущей недели (46 случаев) и в 1,9 раза – уровень аналогичного периода 2024 года (132 случая).Рост заболеваемости ОРВИ наблюдается во всех возрастных группах, при этом наибольшее число заболевших приходится на граждан в возрасте 15 лет и старше (36,4%) и детей от 7 до 14 лет (26,5%).В Роспотребнадзоре напоминают о соблюдении правил личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом, проветривать и убирать помещения, больше времени проводить на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, включая полноценный сон, физическую активность и сбалансированное питание, одеваться по погоде, учитывая возможные резкие изменения температуры.Ранее Роспотребнадзор дал рекомендацию привить от гриппа не менее 60% россиян четырехвалентными вакцинами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижается заболеваемость ОРВИРоспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового штамма COVIDКогда насморк – симптом аллергии: ответ врача

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, роспотребнадзор, орви, здравоохранение в россии, новые регионы россии, общество, новости