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В Феодосии до конца года откроют новый детский сад - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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В Феодосии до конца года откроют новый детский сад
В Феодосии до конца года откроют новый детский сад - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В Феодосии до конца года откроют новый детский сад
Детский сад №9 "Алые паруса" в Феодосии сдадут в эксплуатацию к концу текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T20:57
2025-06-25T20:57
крым
феодосия
юрий гоцанюк
детский сад
общество
дети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Детский сад №9 "Алые паруса" в Феодосии сдадут в эксплуатацию к концу текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Сейчас рабочие подшивают навесы, монтируют ограждения, сантехническое оборудование, инженерные системы, устраивают молниезащиты, укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжих частей, отметил Гоцанюк.Техприсоединение к коммуникациям объекта уже согласовано с "Водой Крыма", "Крымэнерго" и "Крымтеплоэнерго". Завершение строительно-монтажных работ запланировано до сентября, добавил он.В апреле в Крыму открыли 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией открыли в республике. Речь о дошкольном учреждении в Саках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках открыли новый детский садВ селе под Симферополем построят новый детский садШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов
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крым, феодосия, юрий гоцанюк, детский сад, общество, дети, новости крыма
В Феодосии до конца года откроют новый детский сад

В Феодосии к концу года сдадут в эксплуатацию детский сад "Алые паруса"

20:57 25.06.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаВ Феодосии к концу года сдадут в эксплуатацию детский сад "Алые паруса"
В Феодосии к концу года сдадут в эксплуатацию детский сад Алые паруса
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Детский сад №9 "Алые паруса" в Феодосии сдадут в эксплуатацию к концу текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

"Объект находится в высокой степени готовности – порядка 90%. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Сейчас рабочие подшивают навесы, монтируют ограждения, сантехническое оборудование, инженерные системы, устраивают молниезащиты, укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжих частей, отметил Гоцанюк.
Техприсоединение к коммуникациям объекта уже согласовано с "Водой Крыма", "Крымэнерго" и "Крымтеплоэнерго". Завершение строительно-монтажных работ запланировано до сентября, добавил он.
В апреле в Крыму открыли 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения Крыма с Россией открыли в республике. Речь о дошкольном учреждении в Саках.
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КрымФеодосияЮрий ГоцанюкДетский садОбществодетиНовости Крыма
 
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