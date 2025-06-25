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В Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратами
В Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратами - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратами
В Евпатории фельдшер скорой помощи с 16-летним стажем работы продавал наркотические и сильнодействующие препараты и за это престанет перед судом, сообщает в... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории фельдшер скорой помощи с 16-летним стажем работы продавал наркотические и сильнодействующие препараты и за это престанет перед судом, сообщает в среду пресс-служба МВД Крыма.По данным правоохранителей, 40-летний мужчина во время дежурства оставлял обратившимся за помощью гражданам свой номер телефона, о потом оказывал им услуги в обход основной работы.Противоправную деятельность пресекли сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Из личного автомобиля мужчины изъяты три пластыря с наркотическим анальгетиком фентанилом общей массой 1,32 грамма и несколько упаковок с лекарственными средствами, содержащими в своем составе сильнодействующие вещества общей массой 141,48 грамма. Как выяснилось, препараты обвиняемый приобрел в Москве и получил экспресс-доставкой для последующей нелегальной продажи.В отношении фигуранта открыто уголовное дело о незаконном хранении с целью последующего сбыта наркотического анальгетика и сильнодействующих веществ. На время следствия ему избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время мужчину ждет суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в ПодмосковьеТри десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотикиСевастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
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крым, наркотики, мвд по республике крым, закон и право, новости крыма
В Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратами
В Крыму будут судить фельдшера за продажу наркотических препаратов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории фельдшер скорой помощи с 16-летним стажем работы продавал наркотические и сильнодействующие препараты и за это престанет перед судом, сообщает в среду пресс-служба МВД Крыма.
По данным правоохранителей, 40-летний мужчина во время дежурства оставлял обратившимся за помощью гражданам свой номер телефона, о потом оказывал им услуги в обход основной работы.
"В дальнейшем некоторым клиентам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимостей, фигурант без рецептов продавал различные лекарственные препараты, безопасное применение которых возможно исключительно по назначению и под наблюдением врачей", - сообщили в полиции.
Противоправную деятельность пресекли сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Из личного автомобиля мужчины изъяты три пластыря с наркотическим анальгетиком фентанилом общей массой 1,32 грамма и несколько упаковок с лекарственными средствами, содержащими в своем составе сильнодействующие вещества общей массой 141,48 грамма. Как выяснилось, препараты обвиняемый приобрел в Москве и получил экспресс-доставкой для последующей нелегальной продажи.
В отношении фигуранта открыто уголовное дело о незаконном хранении с целью последующего сбыта наркотического анальгетика и сильнодействующих веществ. На время следствия ему избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время мужчину ждет суд.
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