https://crimea.ria.ru/20250625/v-evpatorii-feldsher-skoroy-torgoval-narkoticheskimi-preparatami-1147476414.html

В Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратами

В Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратами - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В Евпатории фельдшер "скорой" торговал наркотическими препаратами

В Евпатории фельдшер скорой помощи с 16-летним стажем работы продавал наркотические и сильнодействующие препараты и за это престанет перед судом, сообщает в... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T09:29

2025-06-25T09:29

2025-06-25T09:25

крым

наркотики

мвд по республике крым

закон и право

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147476208_0:174:450:427_1920x0_80_0_0_b925a13d3a05af25333748d50b01df51.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории фельдшер скорой помощи с 16-летним стажем работы продавал наркотические и сильнодействующие препараты и за это престанет перед судом, сообщает в среду пресс-служба МВД Крыма.По данным правоохранителей, 40-летний мужчина во время дежурства оставлял обратившимся за помощью гражданам свой номер телефона, о потом оказывал им услуги в обход основной работы.Противоправную деятельность пресекли сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. Из личного автомобиля мужчины изъяты три пластыря с наркотическим анальгетиком фентанилом общей массой 1,32 грамма и несколько упаковок с лекарственными средствами, содержащими в своем составе сильнодействующие вещества общей массой 141,48 грамма. Как выяснилось, препараты обвиняемый приобрел в Москве и получил экспресс-доставкой для последующей нелегальной продажи.В отношении фигуранта открыто уголовное дело о незаконном хранении с целью последующего сбыта наркотического анальгетика и сильнодействующих веществ. На время следствия ему избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий. В ближайшее время мужчину ждет суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда накрыли в ПодмосковьеТри десятка "закладок" – житель Крыма пойдет под суд за наркотикиСевастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, наркотики, мвд по республике крым, закон и право, новости крыма