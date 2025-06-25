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В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя
В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя - РИА Новости Крым, 25.06.2025
В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя
Севастопольскую академию хореографии на мысе Хрустальный возглавила прима-балерина Большого театра Мария Александрова. Об этом в ходе совещания с президентом... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T15:47
2025-06-25T15:47
севастополь
новости севастополя
академия хореографии в севастополе
культура
ольга любимова
владимир путин (политик)
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Севастопольскую академию хореографии на мысе Хрустальный возглавила прима-балерина Большого театра Мария Александрова. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Она добавила, что учреждение на мысе Хрустальный – один из новых культурных проектов в регионе, реализуемых в рамках масштабного развития творческой инфраструктуры на юге России.Нового художественного руководителя назначили и в Севастопольском государственном театре оперы и балета. По словам Любимовой, им стал заслуженный артист России, лауреат государственной премии Ильдар Абдразаков."Сейчас театр ведет работу над постановкой оперы "Алеко" Сергея Рахманинова, написанной по поэме Александра Сергеевича Пушкина", – поделилась министр культуры.Сам Абдразаков выступит в опере не только в качестве режиссера, но и исполнит главную роль. Премьера пройдет на сцене музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", после чего постановка будет показана в Москве – в концертном зале "Зарядье" и на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки"Здесь начинается будущее" – Развожаев о Российской галерее искусствХерсонес Таврический создаст мобильный музей для школ Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, академия хореографии в севастополе, культура, ольга любимова, владимир путин (политик), крым
В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя

Академию хореографии в Севастополе возглавила прима-балерина Большого театра Александрова

15:47 25.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНародная артистка РФ Мария Александрова
Народная артистка РФ Мария Александрова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Севастопольскую академию хореографии на мысе Хрустальный возглавила прима-балерина Большого театра Мария Александрова. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Она добавила, что учреждение на мысе Хрустальный – один из новых культурных проектов в регионе, реализуемых в рамках масштабного развития творческой инфраструктуры на юге России.
Нового художественного руководителя назначили и в Севастопольском государственном театре оперы и балета. По словам Любимовой, им стал заслуженный артист России, лауреат государственной премии Ильдар Абдразаков.
"Сейчас театр ведет работу над постановкой оперы "Алеко" Сергея Рахманинова, написанной по поэме Александра Сергеевича Пушкина", – поделилась министр культуры.
Сам Абдразаков выступит в опере не только в качестве режиссера, но и исполнит главную роль. Премьера пройдет на сцене музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", после чего постановка будет показана в Москве – в концертном зале "Зарядье" и на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
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СевастопольНовости СевастополяАкадемия хореографии в СевастополеКультураОльга ЛюбимоваВладимир Путин (политик)Крым
 
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