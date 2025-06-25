https://crimea.ria.ru/20250625/v-akademii-khoreografii-v-sevastopole-naznachili-novogo-rukovoditelya-1147486768.html

В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя

В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя - РИА Новости Крым, 25.06.2025

В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя

Севастопольскую академию хореографии на мысе Хрустальный возглавила прима-балерина Большого театра Мария Александрова. Об этом в ходе совещания с президентом... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T15:47

2025-06-25T15:47

2025-06-25T15:47

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культура

ольга любимова

владимир путин (политик)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Севастопольскую академию хореографии на мысе Хрустальный возглавила прима-балерина Большого театра Мария Александрова. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Она добавила, что учреждение на мысе Хрустальный – один из новых культурных проектов в регионе, реализуемых в рамках масштабного развития творческой инфраструктуры на юге России.Нового художественного руководителя назначили и в Севастопольском государственном театре оперы и балета. По словам Любимовой, им стал заслуженный артист России, лауреат государственной премии Ильдар Абдразаков."Сейчас театр ведет работу над постановкой оперы "Алеко" Сергея Рахманинова, написанной по поэме Александра Сергеевича Пушкина", – поделилась министр культуры.Сам Абдразаков выступит в опере не только в качестве режиссера, но и исполнит главную роль. Премьера пройдет на сцене музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", после чего постановка будет показана в Москве – в концертном зале "Зарядье" и на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки"Здесь начинается будущее" – Развожаев о Российской галерее искусствХерсонес Таврический создаст мобильный музей для школ Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, академия хореографии в севастополе, культура, ольга любимова, владимир путин (политик), крым