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Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина
Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина
После тяжелой и продолжительной болезни скончалась первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду,... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T13:15
2025-06-25T13:19
россия
новости
утраты
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. После тяжелой и продолжительной болезни скончалась первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду, 25 июня.Галина Ивановна работала в нашем коллективе со времен Агентства печати "Новости" (АПН), в 1987 году пришла на работу как старший бухгалтер Управления делами и прошла путь до первого заместителя гендиректора ведущей российской международной медиагруппы. 45-летний опыт работы Галины Кожиной в сфере экономики и финансов - безусловный актив нашего Агентства.Ее инициативность, умение не только видеть сложные проблемы, но и находить оптимальные пути их решения, стали основой новаторских подходов в оперативном реагировании на изменения в стране и профессиональной сфере. Галина Ивановна уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений, повышению эффективности работы Агентства и совершенствованию финансовых бизнес-процессов.Она внесла большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач "России сегодня" и осуществлению информационных проектов и акций, направленных на укрепление позитивного образа России на международной арене.За заслуги в профессиональной деятельности Галина Ивановна была награждена высокими государственными наградами – Орденом Почета, Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента России, отмечена почетным знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество", благодарностью Министерства финансов РФ, званием "Заслуженный экономист РФ".Галина Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты "Правда", позже – в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем пришла на работу в АПН. В нашем агентстве – АПН, РИА Новости, медиагруппе "Россия сегодня" - занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и первого заместителя генерального директора.В коллективе все с теплотой отзываются о Галине Ивановне за её чуткость и внимательное, прямо-таки материнское отношение к людям, нуждам и потребностям сотрудников и подразделений, твердость, профессионализм, справедливость при решении возникающих проблем. Случившееся - огромная утрата для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими Галины Ивановны Кожиной, выражаем искренние соболезнования. Светлая память всегда будет в наших сердцах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, утраты, международная медиагруппа "россия сегодня"
Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина

Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина

13:15 25.06.2025 (обновлено: 13:19 25.06.2025)
 
© РИА НовостиПервый заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина
Первый заместитель гендиректора медиагруппы Россия сегодня Галина Кожина - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. После тяжелой и продолжительной болезни скончалась первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду, 25 июня.
Галина Ивановна работала в нашем коллективе со времен Агентства печати "Новости" (АПН), в 1987 году пришла на работу как старший бухгалтер Управления делами и прошла путь до первого заместителя гендиректора ведущей российской международной медиагруппы. 45-летний опыт работы Галины Кожиной в сфере экономики и финансов - безусловный актив нашего Агентства.
Ее инициативность, умение не только видеть сложные проблемы, но и находить оптимальные пути их решения, стали основой новаторских подходов в оперативном реагировании на изменения в стране и профессиональной сфере. Галина Ивановна уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений, повышению эффективности работы Агентства и совершенствованию финансовых бизнес-процессов.
Она внесла большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач "России сегодня" и осуществлению информационных проектов и акций, направленных на укрепление позитивного образа России на международной арене.
За заслуги в профессиональной деятельности Галина Ивановна была награждена высокими государственными наградами – Орденом Почета, Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента России, отмечена почетным знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество", благодарностью Министерства финансов РФ, званием "Заслуженный экономист РФ".
Галина Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты "Правда", позже – в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем пришла на работу в АПН. В нашем агентстве – АПН, РИА Новости, медиагруппе "Россия сегодня" - занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и первого заместителя генерального директора.
В коллективе все с теплотой отзываются о Галине Ивановне за её чуткость и внимательное, прямо-таки материнское отношение к людям, нуждам и потребностям сотрудников и подразделений, твердость, профессионализм, справедливость при решении возникающих проблем. Случившееся - огромная утрата для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими Галины Ивановны Кожиной, выражаем искренние соболезнования. Светлая память всегда будет в наших сердцах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РоссияНовостиУтратыМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
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