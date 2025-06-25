https://crimea.ria.ru/20250625/umerla-pervyy-zamestitel-gendirektora-rossii-segodnya-galina-kozhina-1147480829.html

Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина

Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина

После тяжелой и продолжительной болезни скончалась первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду,... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T13:15

2025-06-25T13:15

2025-06-25T13:19

россия

новости

утраты

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. После тяжелой и продолжительной болезни скончалась первый заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина. Это произошло в среду, 25 июня.Галина Ивановна работала в нашем коллективе со времен Агентства печати "Новости" (АПН), в 1987 году пришла на работу как старший бухгалтер Управления делами и прошла путь до первого заместителя гендиректора ведущей российской международной медиагруппы. 45-летний опыт работы Галины Кожиной в сфере экономики и финансов - безусловный актив нашего Агентства.Ее инициативность, умение не только видеть сложные проблемы, но и находить оптимальные пути их решения, стали основой новаторских подходов в оперативном реагировании на изменения в стране и профессиональной сфере. Галина Ивановна уделяла большое внимание постоянному совершенствованию методов работы финансово-экономических подразделений, повышению эффективности работы Агентства и совершенствованию финансовых бизнес-процессов.Она внесла большой вклад в успешное решение финансовых и экономических задач "России сегодня" и осуществлению информационных проектов и акций, направленных на укрепление позитивного образа России на международной арене.За заслуги в профессиональной деятельности Галина Ивановна была награждена высокими государственными наградами – Орденом Почета, Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента России, отмечена почетным знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество", благодарностью Министерства финансов РФ, званием "Заслуженный экономист РФ".Галина Кожина окончила Московский полиграфический институт в 1982 году, затем работала в издательстве и типографии газеты "Правда", позже – в системе Министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР, затем пришла на работу в АПН. В нашем агентстве – АПН, РИА Новости, медиагруппе "Россия сегодня" - занимала должности старшего бухгалтера, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора и первого заместителя генерального директора.В коллективе все с теплотой отзываются о Галине Ивановне за её чуткость и внимательное, прямо-таки материнское отношение к людям, нуждам и потребностям сотрудников и подразделений, твердость, профессионализм, справедливость при решении возникающих проблем. Случившееся - огромная утрата для всех нас. Скорбим вместе с родными и близкими Галины Ивановны Кожиной, выражаем искренние соболезнования. Светлая память всегда будет в наших сердцах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, утраты, международная медиагруппа "россия сегодня"