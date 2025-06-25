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Украину теперь не примут даже в ЕС – политолог о страхах НАТО и Европы

Украину теперь не примут даже в ЕС – политолог о страхах НАТО и Европы - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Украину теперь не примут даже в ЕС – политолог о страхах НАТО и Европы

Националистическая вооруженная Украина не нужна Европе ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку станет постоянным источником провокации большой войны с Россией. А этого... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T11:32

2025-06-25T11:32

2025-06-25T11:32

радио "спутник в крыму"

александр бедрицкий

мнения

украина

нато

европейский союз (ес)

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Националистическая вооруженная Украина не нужна Европе ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку станет постоянным источником провокации большой войны с Россией. А этого европейские партнеры Киева вовсе не хотят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По его словам, тема возможного вступления Украины в НАТО была с самого начала своего рода "морковкой для ослика", которая всегда на палке перед ним, но которую он никогда не достанет". Теперь такой морковкой становится и ЕС, считает он.По его мнению, присутствие Украины в НАТО еще имело бы смысл для Запада, "когда все было стабильно", но не сейчас в условиях конфликта с Россией."Сейчас просто-напросто Украина будет постоянной головной болью, постоянным источником для возникновения большой войны между НАТО и Россией. Поскольку, естественно, Украина не успокоится, у нее свои интересы", – отметил Бедрицкий.По словам политолога, провокационная суть Украины объясняется наличием в ней большого количества разных групп влияния, одна из которых, и весьма сильная, – это националистически настроенные люди, в том числе прошедшие боевые действия и вооруженные, которые всегда будут рассматривать Россию как врага.Борьба с подобными бандформированиями – бандеровским подпольем на Украине после Великой Отечественной войны заняла много времени и сил, напомнил Бедрицкий, и подобного в любых формах точно не желают в Европе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" Украины Никак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада Применение "грязной бомбы" против России станет последней ошибкой Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бедрицкий, мнения, украина, нато, европейский союз (ес), политика, россия