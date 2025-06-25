https://crimea.ria.ru/20250625/ukraina-ne-dolzhna-stat-chlenom-es---medvedev-obyasnil-prichinu-1147481392.html

Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причину

Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причину - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причину

Украина не должна стать членом Евросоюза, поскольку ЕС превращается в самодостаточный военный антироссийский блок. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T13:23

2025-06-25T13:23

2025-06-25T13:23

украина

европейский союз (ес)

нато

дмитрий медведев

мнения

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Украина не должна стать членом Евросоюза, поскольку ЕС превращается в самодостаточный военный антироссийский блок. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что главной идеологией Евросоюз стала звериная русофобия, порожденная мнимой "русской угрозой" для решения собственных мелких задач. На этом фоне лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в "эпоху перевооружения" и вооружают неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России.При этом он напомнил, что еще 15 лет назад РФ не возражала против планов Киева вступить в Евросоюз. Принципиальной позицией было не допустить вступления Украины в НАТО, а также подчеркнул, что политика лидеров ЕС не должна мешать двустороннему сотрудничеству России с отдельными странами Европы.Националистическая вооруженная Украина не нужна Европе ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку станет постоянным источником провокации большой войны с Россией. А этого европейские партнеры Киева вовсе не хотят. Такое мнение ранее выразил директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги"Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныВся Украина наша – Путин о единстве народов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европейский союз (ес), нато, дмитрий медведев, мнения, политика, россия