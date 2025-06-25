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Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причину - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причину
Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причину - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причину
Украина не должна стать членом Евросоюза, поскольку ЕС превращается в самодостаточный военный антироссийский блок. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T13:23
2025-06-25T13:23
украина
европейский союз (ес)
нато
дмитрий медведев
мнения
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Украина не должна стать членом Евросоюза, поскольку ЕС превращается в самодостаточный военный антироссийский блок. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что главной идеологией Евросоюз стала звериная русофобия, порожденная мнимой "русской угрозой" для решения собственных мелких задач. На этом фоне лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в "эпоху перевооружения" и вооружают неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России.При этом он напомнил, что еще 15 лет назад РФ не возражала против планов Киева вступить в Евросоюз. Принципиальной позицией было не допустить вступления Украины в НАТО, а также подчеркнул, что политика лидеров ЕС не должна мешать двустороннему сотрудничеству России с отдельными странами Европы.Националистическая вооруженная Украина не нужна Европе ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку станет постоянным источником провокации большой войны с Россией. А этого европейские партнеры Киева вовсе не хотят. Такое мнение ранее выразил директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги"Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныВся Украина наша – Путин о единстве народов
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РИА Новости Крым
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украина, европейский союз (ес), нато, дмитрий медведев, мнения, политика, россия
Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причину

Евросоюз превращается в самодостаточный антироссийский военный блок - Медведев

13:23 25.06.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Украина не должна стать членом Евросоюза, поскольку ЕС превращается в самодостаточный военный антироссийский блок. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО, особенно в период трампизма", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что главной идеологией Евросоюз стала звериная русофобия, порожденная мнимой "русской угрозой" для решения собственных мелких задач. На этом фоне лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в "эпоху перевооружения" и вооружают неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России.
"В таком извращенном виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс. Поэтому благодушный лозунг: "Вступайте куда угодно, только не в НАТО" – должен быть скорректирован. ЕС – прямая угроза России. Именно так к нему и нужно относиться. Таким образом, так называемая Украина в ЕС – опасность для нашей страны", - убежден Медведев.
При этом он напомнил, что еще 15 лет назад РФ не возражала против планов Киева вступить в Евросоюз. Принципиальной позицией было не допустить вступления Украины в НАТО, а также подчеркнул, что политика лидеров ЕС не должна мешать двустороннему сотрудничеству России с отдельными странами Европы.
Националистическая вооруженная Украина не нужна Европе ни в НАТО, ни в ЕС, поскольку станет постоянным источником провокации большой войны с Россией. А этого европейские партнеры Киева вовсе не хотят. Такое мнение ранее выразил директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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УкраинаЕвропейский Союз (ЕС)НАТОДмитрий МедведевМненияПолитикаРоссия
 
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