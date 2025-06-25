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Трамп обвинил СМИ в дискредитации американских ударов по Ирану - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Трамп обвинил СМИ в дискредитации американских ударов по Ирану
Трамп обвинил СМИ в дискредитации американских ударов по Ирану - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Трамп обвинил СМИ в дискредитации американских ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать удары Штатов по Ирану, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T06:53
2025-06-25T06:56
дональд трамп
сша
новости
в мире
иран
обострение между израилем и ираном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать удары Штатов по Ирану, пишет РИА Новости. Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что американские удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".После этого Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим").Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе.Как заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, неспровоцированная агрессия вокруг Ирана не оправдана и не имеет никаких оснований.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь КрымСША и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФТрамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти
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дональд трамп, сша, новости, в мире, иран, обострение между израилем и ираном
Трамп обвинил СМИ в дискредитации американских ударов по Ирану

Трамп обвинил CNN и New York Times в дискредитации американских ударов по Ирану

06:53 25.06.2025 (обновлено: 06:56 25.06.2025)
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал CNN и газету New York Times в попытке дискредитировать удары Штатов по Ирану, пишет РИА Новости.
"Фейковые новостные издания CNN вместе с провальными New York Times объединились в попытке дискредитировать одни из самых успешных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!" — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Во вторник американские СМИ, включая CNN, сообщили со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США, что американские удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Тегерана и лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев.
22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
После этого Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим").
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе.
Как заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, неспровоцированная агрессия вокруг Ирана не оправдана и не имеет никаких оснований.
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