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Строительство набережной в Коктебеле – как идут работы

Строительство набережной в Коктебеле – как идут работы - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Строительство набережной в Коктебеле – как идут работы

Строительная готовность набережной в Коктебеле достигла 60 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T15:05

2025-06-25T15:05

2025-06-25T16:12

крым

реконструкция набережной в коктебеле

коктебель

юрий гоцанюк

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Строительная готовность набережной в Коктебеле достигла 60 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект.По его данным, к этому времени подрядчик выполнил три четверти работ по возведению противооползневых сооружений, строительство бонов завершено более чем наполовину. Отсыпка пляжа и оградительная стена готовы на 46%, монтаж водопропусков и системы водоотведения выполнены на 40%.Кроме того, установлено 383 буронабивных сваи, работы по отсыпке пляжа галькой выполнены на 70%. Объекты капстроительства, которые все еще находятся на набережной, демонтируют после перерегистрации прав собственности.Проектом реконструкции набережной в Коктебеле предусмотрено расширение променадной зоны – от 30 до 70 метров на различных участках. Наполнять ее содержанием, обустраивать вернисажи, зоны детских и концертных площадок будут за счет муниципальных средств, тогда как основные работы ведутся за счет федеральной программы. В рамках большой реконструкции также расширяют пляжи - от 30 до 50 метров в разных местах, сообщал ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельНовая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаКогда в Крыму полностью канализуют курортный поселок Коктебель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, реконструкция набережной в коктебеле, коктебель, юрий гоцанюк, благоустройство, реконструкция, новости крыма