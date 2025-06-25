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Строительство набережной в Коктебеле – как идут работы - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Строительство набережной в Коктебеле – как идут работы
Строительство набережной в Коктебеле – как идут работы - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Строительство набережной в Коктебеле – как идут работы
Строительная готовность набережной в Коктебеле достигла 60 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T15:05
2025-06-25T16:12
крым
реконструкция набережной в коктебеле
коктебель
юрий гоцанюк
благоустройство
реконструкция
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Строительная готовность набережной в Коктебеле достигла 60 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект.По его данным, к этому времени подрядчик выполнил три четверти работ по возведению противооползневых сооружений, строительство бонов завершено более чем наполовину. Отсыпка пляжа и оградительная стена готовы на 46%, монтаж водопропусков и системы водоотведения выполнены на 40%.Кроме того, установлено 383 буронабивных сваи, работы по отсыпке пляжа галькой выполнены на 70%. Объекты капстроительства, которые все еще находятся на набережной, демонтируют после перерегистрации прав собственности.Проектом реконструкции набережной в Коктебеле предусмотрено расширение променадной зоны – от 30 до 70 метров на различных участках. Наполнять ее содержанием, обустраивать вернисажи, зоны детских и концертных площадок будут за счет муниципальных средств, тогда как основные работы ведутся за счет федеральной программы. В рамках большой реконструкции также расширяют пляжи - от 30 до 50 метров в разных местах, сообщал ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельНовая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиардаКогда в Крыму полностью канализуют курортный поселок Коктебель
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крым, реконструкция набережной в коктебеле, коктебель, юрий гоцанюк, благоустройство, реконструкция, новости крыма
Строительство набережной в Коктебеле – как идут работы

Набережная в Коктебеле готова на 60 процентов – власти

15:05 25.06.2025 (обновлено: 16:12 25.06.2025)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в Коктебеле
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Строительная готовность набережной в Коктебеле достигла 60 процентов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам визита на объект.
"В Коктебеле продолжаются масштабные работы по реконструкции набережной, которая уже готова на 60%. Завершение одного из этапов строительства запланировано на ноябрь-декабрь текущего года", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его данным, к этому времени подрядчик выполнил три четверти работ по возведению противооползневых сооружений, строительство бонов завершено более чем наполовину. Отсыпка пляжа и оградительная стена готовы на 46%, монтаж водопропусков и системы водоотведения выполнены на 40%.
Кроме того, установлено 383 буронабивных сваи, работы по отсыпке пляжа галькой выполнены на 70%. Объекты капстроительства, которые все еще находятся на набережной, демонтируют после перерегистрации прав собственности.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной в Коктебеле
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Реконструкция набережной в Коктебеле
Проектом реконструкции набережной в Коктебеле предусмотрено расширение променадной зоны – от 30 до 70 метров на различных участках. Наполнять ее содержанием, обустраивать вернисажи, зоны детских и концертных площадок будут за счет муниципальных средств, тогда как основные работы ведутся за счет федеральной программы.
В рамках большой реконструкции также расширяют пляжи - от 30 до 50 метров в разных местах, сообщал ранее глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
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