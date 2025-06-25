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Страны НАТО смягчили риторику в адрес России – итоги саммита в Гааге - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Страны НАТО смягчили риторику в адрес России – итоги саммита в Гааге
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России – итоги саммита в Гааге - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России – итоги саммита в Гааге
Члены НАТО по итогам прошедшего в Гааге саммита Альянса приняли коммюнике, в котором согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T17:39
2025-06-25T17:39
нато
россия
в мире
политика
внешняя политика
украина
экономика
гаага
константин косачев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Члены НАТО по итогам прошедшего в Гааге саммита Альянса приняли коммюнике, в котором согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Об этом пишет издание The Telegraph.Кроме того, участники встречи договорились увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. При этом в 2029 году запланирован пересмотр параметров и траектории расходов с учетом изменений в стратегической обстановке.В коммюнике нет прямых упоминаний о перспективах вступления Украины в альянс, но страны НАТО подтвердили устойчивую поддержку Киеву, указывает издание. В документе подчеркивается, что безопасность Украины рассматривается как составляющая общеевропейской безопасности и союзники намерены учитывать взносы в поддержку украинской обороны в общем объеме оборонных расходов.По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, саммит продемонстрировал слабость блока и его внутренний раскол.На прошлой неделе в Канаде состоялся саммит G7, который продемонстрировал ослабление позиций Украины на международной арене и изменение приоритетов внешней политики США, заявил РИА Новости Крым политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что противоречия между Америкой и европейскими союзниками остаются нерешенными, а Вашингтон демонстрирует явный разворот в сторону Ближнего Востока.Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в 2026 году сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения Украине. Он связал такое решение с позицией администрации президента США Дональда Трампа.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не должна стать членом ЕС - Медведев объяснил причинуУкраину теперь не примут даже в ЕС – политолог о страхах НАТО и ЕвропыНикак их история ничему не учит: Путин о помогающих Киеву странах Запада
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РИА Новости Крым
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4.7
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нато, россия, в мире, политика, внешняя политика, украина, экономика, гаага, константин косачев, новости
Страны НАТО смягчили риторику в адрес России – итоги саммита в Гааге

Страны НАТО смягчили риторику в адрес России по итогу саммита в Гааге – СМИ

17:39 25.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Члены НАТО по итогам прошедшего в Гааге саммита Альянса приняли коммюнике, в котором согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Об этом пишет издание The Telegraph.
В отличие от коммюнике 2023 и 2024 годов, где Москва обвинялась в полномасштабном вторжении на Украину, на этот раз формулировки смягчены. Россия упоминается лишь как источник "угрозы евроатлантической безопасности". По данным The Telegraph, документ стал самым коротким за последние годы – около 10% объема от прошлогоднего заявления, что связано с влиянием президента США Дональда Трампа, который выступает мирные переговоры с Москвой.
Кроме того, участники встречи договорились увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году. При этом в 2029 году запланирован пересмотр параметров и траектории расходов с учетом изменений в стратегической обстановке.
В коммюнике нет прямых упоминаний о перспективах вступления Украины в альянс, но страны НАТО подтвердили устойчивую поддержку Киеву, указывает издание. В документе подчеркивается, что безопасность Украины рассматривается как составляющая общеевропейской безопасности и союзники намерены учитывать взносы в поддержку украинской обороны в общем объеме оборонных расходов.
По мнению вице-спикера Совфеда Константина Косачева, саммит продемонстрировал слабость блока и его внутренний раскол.
"Изначальная программа саммита была значительно сокращена до двух дней. Из нее было вычеркнуто проведение Совета НАТО по Украине. Самое важное во всем этом для России – то, что в проекте итогового заявления саммита НАТО нет слов о необратимости пути Украины в альянс, которая была в прошлогоднем заявлении саммита в Вашингтоне. Генсек НАТО (Марк) Рютте с раздражением и невнятностью объяснил это тем, (что) "прошлые обязательства перед Украиной и Грузией считаются выполненными и не нуждаются в повторении", - подчеркнул законодатель.
На прошлой неделе в Канаде состоялся саммит G7, который продемонстрировал ослабление позиций Украины на международной арене и изменение приоритетов внешней политики США, заявил РИА Новости Крым политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что противоречия между Америкой и европейскими союзниками остаются нерешенными, а Вашингтон демонстрирует явный разворот в сторону Ближнего Востока.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в 2026 году сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения Украине. Он связал такое решение с позицией администрации президента США Дональда Трампа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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