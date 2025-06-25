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Стало известно о состоянии Олега Зубкова после операции - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Стало известно о состоянии Олега Зубкова после операции
Стало известно о состоянии Олега Зубкова после операции - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Стало известно о состоянии Олега Зубкова после операции
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков после операции чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил ветеринарный врач... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T19:38
2025-06-25T19:43
олег зубков
чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"
парк львов "тайган"
здравоохранение в россии
новости
новости крыма
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ИЮНЯ – РИА Новости Крым. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков после операции чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил ветеринарный врач "Тайгана" Василий Писковой.Гендиректор Большого Московского Госцирка Эдгард Запашный в среду сообщил, что Зубков перенес еще одну операцию в больнице Краснодара. По его словам, реабилитация не будет быстрой, но врачи дают положительные прогнозы.Писковой добавил, что у Зубкова было незначительное повреждение грудной полости, через рану попал воздух. Врачам удалось его выкачать и нормализовать давление.Что произошло с Олегом ЗубковымЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка. После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины. При этом, по словам Алексагиной, молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олегу Зубкову сделали еще одну операцию"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега ЗубковаЧто будет с напавшим на Олега Зубкова львом
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олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", парк львов "тайган", здравоохранение в россии, новости, новости крыма, краснодарский край
Стало известно о состоянии Олега Зубкова после операции

Жизни Олега Зубкова сейчас ничего не угрожает

19:38 25.06.2025 (обновлено: 19:43 25.06.2025)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате
Медицинский работник в реанимационной палате - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ИЮНЯ – РИА Новости Крым. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков после операции чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил ветеринарный врач "Тайгана" Василий Писковой.
Гендиректор Большого Московского Госцирка Эдгард Запашный в среду сообщил, что Зубков перенес еще одну операцию в больнице Краснодара. По его словам, реабилитация не будет быстрой, но врачи дают положительные прогнозы.

"Сейчас Олег Алексеевич чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Так что ждем скорейшего возвращения Олега Алексеевича к нам в Крым", – сказал он в видеообращении.

Писковой добавил, что у Зубкова было незначительное повреждение грудной полости, через рану попал воздух. Врачам удалось его выкачать и нормализовать давление.

Что произошло с Олегом Зубковым

ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.
23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.
После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины. При этом, по словам Алексагиной, молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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Что будет с напавшим на Олега Зубкова львом
 
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