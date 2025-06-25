https://crimea.ria.ru/20250625/sevastopoltsev-obmanuli-na-100-tysyach-rubley-cherez-feykovye-akkaunty-1147453631.html

Севастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунты

Севастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунты - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Севастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунты

Жители Севастополя перечислили 101 тысячу рублей "своим близким", которые попросили помощи через ложные страницы в соцсетях. Об этом сообщили в Управлении МВД... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T07:48

2025-06-25T07:48

2025-06-25T07:48

мошенничество

севастополь

происшествия

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умвд россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Жители Севастополя перечислили 101 тысячу рублей "своим близким", которые попросили помощи через ложные страницы в соцсетях. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Схема стандартная, рассказали правоохранители. Так, 69-летний пенсионер получил сообщение от якобы знакомой, которая срочно просила в долг 10 тысяч рублей. Пожилой человек, не заподозрив обмана, перевел деньги, после чего связь прервалась.В другом случае 38-летняя женщина перевела 45 тысяч рублей на банковскую карту, получив сообщение от человека, представившегося ее мужем. Мошенник утверждал, что нет времени объяснять и срочно нужны деньги. А 61-летняя пенсионерка лишилась 46 тысяч рублей, поверив сообщению от якобы знакомой, которая просила срочную финансовую помощь, добавили в МВД.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что мошенники чаще всего представляются россиянам "сотрудниками" МВД и ФСБ, выдают себя за представителей управляющих компаний и соцработников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсовСто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студенткаСевастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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