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Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
В Севастополе местный житель приговорен к 6,5 годам лишения свободы за покушение на убийство на почве ревности. Об этом сообщили в городской прокуратуре. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T11:50
2025-06-25T11:50
2025-06-25T11:50
покушение
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новости севастополя
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель приговорен к 6,5 годам лишения свободы за покушение на убийство на почве ревности. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2024 года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поисках своей жены ночью пришел к их общему знакомому.Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего местного жителя.56-летний местный житель признан виновным по статье "покушение на убийство", уточнили в прокуратуре Севастополя.Суд назначил виновному наказание в виде в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Похожий случай произошел ранее в столице России. Там мужчина на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку, а позже покончил с собой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителяВ Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давностиСмертельный удар - жителю Евпатории удвоили наказание за поножовщину
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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покушение, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право
Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
Севастопольца приговорили к 6,5 годам лишения свободы за покушение на убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель приговорен к 6,5 годам лишения свободы за покушение на убийство на почве ревности. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2024 года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поисках своей жены ночью пришел к их общему знакомому.
"Обнаружив там супругу, муж приревновал ее и на этой почве нанес сопернику не менее трех ударов ножом в область грудной клетки и живота. Смерть мужчины удалось предотвратить благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи", – сказано в сообщении.
Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего местного жителя.
56-летний местный житель признан виновным по статье "покушение на убийство", уточнили в прокуратуре Севастополя.
Суд назначил виновному наказание в виде в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Похожий случай произошел ранее в столице России. Там мужчина на почве ревности убил
ножом 17-летнюю девушку, а позже покончил с собой.
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