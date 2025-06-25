https://crimea.ria.ru/20250625/sevastopolets-poluchil-65-let-za-pokushenie-na-ubiystvo-iz-za-revnosti-1147478631.html

Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности

Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Севастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности

В Севастополе местный житель приговорен к 6,5 годам лишения свободы за покушение на убийство на почве ревности. Об этом сообщили в городской прокуратуре. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T11:50

2025-06-25T11:50

2025-06-25T11:50

покушение

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель приговорен к 6,5 годам лишения свободы за покушение на убийство на почве ревности. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2024 года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в поисках своей жены ночью пришел к их общему знакомому.Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд вынес обвинительный приговор в отношении 56-летнего местного жителя.56-летний местный житель признан виновным по статье "покушение на убийство", уточнили в прокуратуре Севастополя.Суд назначил виновному наказание в виде в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Похожий случай произошел ранее в столице России. Там мужчина на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку, а позже покончил с собой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителяВ Керчи пенсионера обвиняют в покушении на убийство 17-летней давностиСмертельный удар - жителю Евпатории удвоили наказание за поножовщину

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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