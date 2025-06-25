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Росавиация продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Росавиация продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком
Росавиация продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Росавиация продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком
Росавиация обновила рекомендации по безопасности гражданской авиации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Документ размещен в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T21:59
2025-06-25T21:59
росавиация
иран
ирак
обострение между израилем и ираном
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ИЮНЯ – РИА Новости Крым. Росавиация обновила рекомендации по безопасности гражданской авиации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Документ размещен в официальном Telegram-канале ведомства.Российским авиакомпаниям предписывают не выполнять полеты в и из аэропортов Ирана, Иордании, Ирака, выбирая для полетов альтернативные маршруты до 02:59 4 июля.При этом полеты в аэропорты Израиля и использование его воздушного пространства разрешено при условиях, если рейсы выполняются не в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени.Ранее введенный временный запрет на использование воздушного пространство Катара прекратил действие. Полеты в это государство российским перевозчикам разрешены.Обострение между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран отказался от сотрудничества с МАГАТЭ - в Кремле сделали заявлениеИран и Израиль - продолжится ли войнаИран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым
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росавиация, иран, ирак, обострение между израилем и ираном, израиль, авиация, общество, в мире, безопасность, новости
Росавиация продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком

Росавиация до начала июля продлила запрет на полеты над Ираном, Ираком и Иорданией

21:59 25.06.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСамолет на фоне луны
Самолет на фоне луны - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ИЮНЯ – РИА Новости Крым. Росавиация обновила рекомендации по безопасности гражданской авиации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Документ размещен в официальном Telegram-канале ведомства.
Российским авиакомпаниям предписывают не выполнять полеты в и из аэропортов Ирана, Иордании, Ирака, выбирая для полетов альтернативные маршруты до 02:59 4 июля.
При этом полеты в аэропорты Израиля и использование его воздушного пространства разрешено при условиях, если рейсы выполняются не в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени.
"️Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 по мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них. NOTAM с этими рекомендациями действует до 02:59 МСК 12 июля 2025 года", - сказано в сообщении.
Ранее введенный временный запрет на использование воздушного пространство Катара прекратил действие. Полеты в это государство российским перевозчикам разрешены.

Обострение между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>
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