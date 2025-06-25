https://crimea.ria.ru/20250625/rosaviatsiya-prodlila-ogranicheniya-na-polety-nad-blizhnim-vostokom-1147497354.html

Росавиация продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком

Росавиация продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Росавиация продлила ограничения на полеты над Ближним Востоком

Росавиация обновила рекомендации по безопасности гражданской авиации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Документ размещен в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T21:59

2025-06-25T21:59

2025-06-25T21:59

росавиация

иран

ирак

обострение между израилем и ираном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ИЮНЯ – РИА Новости Крым. Росавиация обновила рекомендации по безопасности гражданской авиации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Документ размещен в официальном Telegram-канале ведомства.Российским авиакомпаниям предписывают не выполнять полеты в и из аэропортов Ирана, Иордании, Ирака, выбирая для полетов альтернативные маршруты до 02:59 4 июля.При этом полеты в аэропорты Израиля и использование его воздушного пространства разрешено при условиях, если рейсы выполняются не в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени.Ранее введенный временный запрет на использование воздушного пространство Катара прекратил действие. Полеты в это государство российским перевозчикам разрешены.Обострение между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран отказался от сотрудничества с МАГАТЭ - в Кремле сделали заявлениеИран и Израиль - продолжится ли войнаИран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, иран, ирак, обострение между израилем и ираном, израиль, авиация, общество, в мире, безопасность, новости