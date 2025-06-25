https://crimea.ria.ru/20250625/putin-stremitsya-k-uregulirovaniyu-ukrainskogo-konflikta--tramp-1147495844.html

Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп

Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что не сомневается в намерении президента России Владимира Путина урегулировать... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T19:54

2025-06-25T19:54

2025-06-25T19:54

дональд трамп

сша

россия

владимир путин (политик)

украина

политика

внешняя политика

новости сво

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146067943_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_53405aeb76b2e692c0692b70fc249bed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что не сомневается в намерении президента России Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине.Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.При этом, по словам Трампа, урегулирование конфликта вокруг Украины оказалось "сложнее, чем кажется"."У меня были проблемы с Зеленским", - признал американский лидер.Ранее страны НАТО на саммите подтвердили готовность продолжать поддержку Киева, однако формулировки в итоговом коммюнике были сдержанными.17 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Вашингтон предложил Москве взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога между странами. По его словам, Госдеп США и МИД России планируют договориться, где и когда проводить очередную встречу, "но пока вопрос несколько подвис".4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о Patriot для УкраиныРазногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – экспертЗапад вымаливает перемирие для Украины - Лавров

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, владимир путин (политик), украина, политика, внешняя политика, новости сво, новости, в мире