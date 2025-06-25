Рейтинг@Mail.ru
Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250625/putin-stremitsya-k-uregulirovaniyu-ukrainskogo-konflikta--tramp-1147495844.html
Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп
Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что не сомневается в намерении президента России Владимира Путина урегулировать... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T19:54
2025-06-25T19:54
дональд трамп
сша
россия
владимир путин (политик)
украина
политика
внешняя политика
новости сво
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146067943_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_53405aeb76b2e692c0692b70fc249bed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что не сомневается в намерении президента России Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине.Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.При этом, по словам Трампа, урегулирование конфликта вокруг Украины оказалось "сложнее, чем кажется"."У меня были проблемы с Зеленским", - признал американский лидер.Ранее страны НАТО на саммите подтвердили готовность продолжать поддержку Киева, однако формулировки в итоговом коммюнике были сдержанными.17 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Вашингтон предложил Москве взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога между странами. По его словам, Госдеп США и МИД России планируют договориться, где и когда проводить очередную встречу, "но пока вопрос несколько подвис".4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о Patriot для УкраиныРазногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – экспертЗапад вымаливает перемирие для Украины - Лавров
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146067943_112:0:1024:683_1920x0_80_0_0_341bc13fb1688c6a8c2a8ee342455340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, россия, владимир путин (политик), украина, политика, внешняя политика, новости сво, новости, в мире
Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп

Путин хочет разрешить конфликт на Украине – Трамп

19:54 25.06.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что не сомневается в намерении президента России Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине.
"Одно мне точно известно – он хочет разрешить этот конфликт", – цитирует американского лидера РИА Новости.
Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.
При этом, по словам Трампа, урегулирование конфликта вокруг Украины оказалось "сложнее, чем кажется".
"У меня были проблемы с Зеленским", - признал американский лидер.
Ранее страны НАТО на саммите подтвердили готовность продолжать поддержку Киева, однако формулировки в итоговом коммюнике были сдержанными.
17 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Вашингтон предложил Москве взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога между странами. По его словам, Госдеп США и МИД России планируют договориться, где и когда проводить очередную встречу, "но пока вопрос несколько подвис".
4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп сделал заявление о Patriot для Украины
Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – эксперт
Запад вымаливает перемирие для Украины - Лавров
 
Дональд ТрампСШАРоссияВладимир Путин (политик)УкраинаПолитикаВнешняя политикаНовости СВОНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:14В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"
20:57В Феодосии до конца года откроют новый детский сад
20:41Жительницу Херсонской области будут судить за госизмену
20:28Еще 18 украинских беспилотников уничтожены над Россией
20:12Какие специальности выбирают абитуриенты в Крыму
19:54Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп
19:38Стало известно о состоянии Олега Зубкова после операции
18:52Трамп сделал заявление о Patriot для Украины
18:41Три ялтинских учителя вошли в топ лучших в стране по итогам 2025 года
18:30Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию
18:16"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лаванды
17:48В Крыму пенсионерке вернули украденные мошенниками сбережения
17:39Страны НАТО смягчили риторику в адрес России – итоги саммита в Гааге
17:28В Крыму почтили память депортированных армян, болгар и греков
17:10В Крыму за аферу с маткапиталом на 7,5 миллионов под суд пойдут 17 женщин
16:46Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину
16:33Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу
16:12В Симферополе поймали нелегальных мигрантов из Средней Азии
16:00Путин поручил создать комфортные условия труда в культурных комплексах
15:47В академии хореографии в Севастополе назначили нового руководителя
Лента новостейМолния