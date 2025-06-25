Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп
Путин хочет разрешить конфликт на Украине – Трамп
© AP Photo Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что не сомневается в намерении президента России Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине.
"Одно мне точно известно – он хочет разрешить этот конфликт", – цитирует американского лидера РИА Новости.
Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.
При этом, по словам Трампа, урегулирование конфликта вокруг Украины оказалось "сложнее, чем кажется".
"У меня были проблемы с Зеленским", - признал американский лидер.
Ранее страны НАТО на саммите подтвердили готовность продолжать поддержку Киева, однако формулировки в итоговом коммюнике были сдержанными.
17 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Вашингтон предложил Москве взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога между странами. По его словам, Госдеп США и МИД России планируют договориться, где и когда проводить очередную встречу, "но пока вопрос несколько подвис".
4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: