https://crimea.ria.ru/20250625/poka-zelenskiy-v-gaage--vsu-teryayut-po-1300-boevikov-na-fronte-ezhednevno-1147481551.html
Пока Зеленский в Гааге – ВСУ теряют по 1300 боевиков на фронте ежедневно
Пока Зеленский в Гааге – ВСУ теряют по 1300 боевиков на фронте ежедневно - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Пока Зеленский в Гааге – ВСУ теряют по 1300 боевиков на фронте ежедневно
Армия России ударила по военно-промышленному комплексу Украины, а также по нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе. Кроме того, за сутки... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T13:34
2025-06-25T13:34
2025-06-25T13:34
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146940413_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_fa5bf10301544dff359be2be4e79b8f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Армия России ударила по военно-промышленному комплексу Украины, а также по нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе. Кроме того, за сутки Киев потерял в боях еще 1305 солдат. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск. Потери противника составили до 160 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Вооруженные украинские формирования потеряли до 200 солдат, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Киев потерял до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", склад боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР и Запорожской области. Киев потерял более 190 военнослужащих.Воины группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области. Уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM производства США и 335 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получила новую партию Су-35С"Орешник" в России ставят на серийное производствоСырский: Сумы готовят к обороне
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146940413_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_0c5468f1a85f14cb6377593b8988bd6a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Пока Зеленский в Гааге – ВСУ теряют по 1300 боевиков на фронте ежедневно
Армия России уничтожила снабжающую ВСУ нефтебазу и 1305 боевиков в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Армия России ударила по военно-промышленному комплексу Украины, а также по нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе. Кроме того, за сутки Киев потерял в боях еще 1305 солдат. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ в среду.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск. Потери противника составили до 160 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Вооруженные украинские формирования потеряли до 200 солдат, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Киев потерял до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", склад боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Ялта
Донецкой Народной Республики. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР и Запорожской области. Киев потерял более 190 военнослужащих.
Воины группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области. Уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.
Вооруженные силы РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, РЛС обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления. Нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства БПЛА, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM производства США и 335 БПЛА самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: