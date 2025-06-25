https://crimea.ria.ru/20250625/poka-zelenskiy-v-gaage--vsu-teryayut-po-1300-boevikov-na-fronte-ezhednevno-1147481551.html

Пока Зеленский в Гааге – ВСУ теряют по 1300 боевиков на фронте ежедневно

Пока Зеленский в Гааге – ВСУ теряют по 1300 боевиков на фронте ежедневно - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Пока Зеленский в Гааге – ВСУ теряют по 1300 боевиков на фронте ежедневно

Армия России ударила по военно-промышленному комплексу Украины, а также по нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе. Кроме того, за сутки... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T13:34

2025-06-25T13:34

2025-06-25T13:34

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

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группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Армия России ударила по военно-промышленному комплексу Украины, а также по нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе. Кроме того, за сутки Киев потерял в боях еще 1305 солдат. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск. Потери противника составили до 160 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. Вооруженные украинские формирования потеряли до 200 солдат, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР. Киев потерял до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", склад боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики. Нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР и Запорожской области. Киев потерял более 190 военнослужащих.Воины группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области. Уничтожено свыше 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб JDAM производства США и 335 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получила новую партию Су-35С"Орешник" в России ставят на серийное производствоСырский: Сумы готовят к обороне

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика