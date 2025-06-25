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Первые поручения Зубкова и итоги саммита НАТО: главное за день - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Первые поручения Зубкова и итоги саммита НАТО: главное за день
Первые поручения Зубкова и итоги саммита НАТО: главное за день - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Первые поручения Зубкова и итоги саммита НАТО: главное за день
Директору крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову сделали еще одну операцию. Страны НАТО смягчили риторику в адрес России по итогам саммита в Гааге. Армия РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T22:49
2025-06-25T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Директору крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову сделали еще одну операцию. Страны НАТО смягчили риторику в адрес России по итогам саммита в Гааге. Армия России получила новую партию Су-35С. Над регионами России за день уничтожили 61 вражеский БПЛА. Крым и Севастополь усилили оборону от атак ВСУ. Культурный кластер в Севастополе должен быть готов в следующем году. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новая операция и первые поручения ЗубковаВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков перенес еще одну операцию в больнице Краснодара, сообщил гендиректор Большого Московского Госцирка Эдгард Запашный. Ветеринарный врач парка Василий Писковой отметил, что Зубков чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. По словам пресс-секретаря "Тайгана" Татьяны Алексагиной, руководитель после операции уже дал первые письменные поручения по работе парков в Крыму.Страны НАТО смягчили риторику в адрес РоссииЧлены НАТО по итогам прошедшего в Гааге саммита Альянса приняли коммюнике, в котором согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону, пишет издание The Telegraph.При этом президент США Дональд Трамп по итогам саммита заявил, что решение о дополнительном финансировании Украины еще не принято, при этом Штаты рассмотрят возможность отправки Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot. Армия России получила новую партию Су-35С"Ростех" передал армии России очередную партию новых истребителей Су-35С, сообщает в среду пресс-служба госкорпорации. Уточняется, что Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.Над регионами России уничтожен 61 вражеский БПЛАВ течение дня над регионами России силы ПВО сбили 61 вражеский БПЛА. Атаки были отражены над Воронежской, Тамбовской, Курской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской, Брянской и Ульяновской областями, а также Республикой Татарстан. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Крым и Севастополь усилили оборону от атак ВСУОборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Атаки, в том числе беспилотные, происходят регулярно, ракетные в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой.Культурный кластер в Севастополе будет готов в следующем годуЛогистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе. Несмотря на это, в Севастополе уже введены два из семи объектов кластера. рассказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса. Академию хореографии возглавила прима-балерина Большого театра Александрова. Кроме того, в новое здание скоро заедет Российская галерея искусств, добавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, новости, новости крыма, новости севастополя, культура, происшествия, олег зубков, безопасность, нато, политика, внешняя политика

Первые поручения Зубкова и итоги саммита НАТО: главное за день

22:49 25.06.2025
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Директору крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову сделали еще одну операцию. Страны НАТО смягчили риторику в адрес России по итогам саммита в Гааге. Армия России получила новую партию Су-35С. Над регионами России за день уничтожили 61 вражеский БПЛА. Крым и Севастополь усилили оборону от атак ВСУ. Культурный кластер в Севастополе должен быть готов в следующем году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новая операция и первые поручения Зубкова

Владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков перенес еще одну операцию в больнице Краснодара, сообщил гендиректор Большого Московского Госцирка Эдгард Запашный. Ветеринарный врач парка Василий Писковой отметил, что Зубков чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. По словам пресс-секретаря "Тайгана" Татьяны Алексагиной, руководитель после операции уже дал первые письменные поручения по работе парков в Крыму.
Парк львов Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Страны НАТО смягчили риторику в адрес России

Члены НАТО по итогам прошедшего в Гааге саммита Альянса приняли коммюнике, в котором согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону, пишет издание The Telegraph.
При этом президент США Дональд Трамп по итогам саммита заявил, что решение о дополнительном финансировании Украины еще не принято, при этом Штаты рассмотрят возможность отправки Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Армия России получила новую партию Су-35С

"Ростех" передал армии России очередную партию новых истребителей Су-35С, сообщает в среду пресс-служба госкорпорации. Уточняется, что Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Над регионами России уничтожен 61 вражеский БПЛА

В течение дня над регионами России силы ПВО сбили 61 вражеский БПЛА. Атаки были отражены над Воронежской, Тамбовской, Курской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской, Брянской и Ульяновской областями, а также Республикой Татарстан. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов.
В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
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Крым и Севастополь усилили оборону от атак ВСУ

Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Атаки, в том числе беспилотные, происходят регулярно, ракетные в последнее время практически не случаются, либо они купируются еще над морской линией, над морской чертой.
СевГУ
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В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"

Культурный кластер в Севастополе будет готов в следующем году

Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе. Несмотря на это, в Севастополе уже введены два из семи объектов кластера. рассказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса. Академию хореографии возглавила прима-балерина Большого театра Александрова. Кроме того, в новое здание скоро заедет Российская галерея искусств, добавил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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