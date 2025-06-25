https://crimea.ria.ru/20250625/oleg-zubkov-dal-pervye-porucheniya-i-rasskazal-o-svoem-samochuvstvii-1147497106.html

Олег Зубков дал первые поручения и рассказал о своем самочувствии

Олег Зубков дал первые поручения и рассказал о своем самочувствии - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Олег Зубков дал первые поручения и рассказал о своем самочувствии

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков дал первые поручения. Об этом в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале "Тайгана" сообщила... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T21:45

2025-06-25T21:45

2025-06-25T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков дал первые поручения. Об этом в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале "Тайгана" сообщила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.Гендиректор Большого Московского Госцирка Эдгард Запашный в среду сообщил, что Зубков перенес еще одну операцию в больнице Краснодара. По его словам, реабилитация не будет быстрой, но врачи дают положительные прогнозы. Как добавил ветеринарный врач "Тайгана" Василий Писковой, , его жизни ничего не угрожает.По ее словам, Зубков также отдает письменные распоряжения по работе зоопарков и интересуется их работой.Что произошло с Олегом ЗубковымЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевозят на лечение из Симферополя в Краснодар.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины. При этом, по словам Алексагиной, молодой человек Алексей, который помог спасти директора парка "Тайган" Олега Зубкова, не знал, кому оказывает помощь.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии Олега Зубкова после операцииОлегу Зубкову сделали еще одну операцию"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега Зубкова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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