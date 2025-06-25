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Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу

Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу

Перед Крымским мостом очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T16:33

2025-06-25T16:33

2025-06-25T16:33

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин. К 14:00 автомобильный затор увеличился до 465 машин.При этом со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет – проезд свободный.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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