https://crimea.ria.ru/20250625/krymskiy-most-situatsiya-s-probkami-i-vremenem-ozhidaniya-k-etomu-chasu-1147487948.html
Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу
Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу
Перед Крымским мостом очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T16:33
2025-06-25T16:33
2025-06-25T16:33
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
логистика
транспорт
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин. К 14:00 автомобильный затор увеличился до 465 машин.При этом со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет – проезд свободный.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_19f657b9a44bba67f02599f35d4aeacb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу
Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи находятся 670 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100
автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин
. К 14:00 автомобильный затор увеличился до 465 машин
.
"В очереди со стороны Керчи находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – говорится в сообщении по состоянию на 16:00.
При этом со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет – проезд свободный.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.