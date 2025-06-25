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Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу
Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу
Перед Крымским мостом очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T16:33
2025-06-25T16:33
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
логистика
транспорт
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин. К 14:00 автомобильный затор увеличился до 465 машин.При этом со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет – проезд свободный.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: ситуация с пробками и временем ожидания к этому часу

Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи находятся 670 машин

16:33 25.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин. К 14:00 автомобильный затор увеличился до 465 машин.
"В очереди со стороны Керчи находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – говорится в сообщении по состоянию на 16:00.
При этом со стороны Тамани очередей перед досмотровыми пунктами нет – проезд свободный.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.
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