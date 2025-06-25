https://crimea.ria.ru/20250625/iran-otkazalsya-ot-sotrudnichestva-s-magate---v-kremle-sdelali-zayavlenie-1147480256.html

Иран отказался от сотрудничества с МАГАТЭ - в Кремле сделали заявление

Иран отказался от сотрудничества с МАГАТЭ - в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Иран отказался от сотрудничества с МАГАТЭ - в Кремле сделали заявление

Приостановка сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) является следствием неспровоцированных ударов по ядерным объектам... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T12:53

2025-06-25T12:53

2025-06-25T12:53

иран

магатэ

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Приостановка сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) является следствием неспровоцированных ударов по ядерным объектам республики, при этом такое решение не может не вызвать обеспокоенность. Об этом заявил в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Законопроект о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ одобрен парламентом страны. Согласно постановлению, сотрудники агентства не могут посещать Иран для инспекций, если не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и мирная деятельность в ядерной сфере.При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что намерение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ не может не вызвать обеспокоенность и Москва наблюдает за ситуацией. Однако реноме МАГАТЭ после беспрецедентных ударов по ядерным объектам Ирана серьезно пострадало. Он также добавил, что реалистичных данных по состоянию этих объектов сейчас ни у кого нет.22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Президент США Дональд Трамп назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".Москва осудила удары США по Ирану, назвав это новым витком эскалации напряженности в регионе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что МАГАТЭ должно представить подробные доклады об атаках на иранские ядерные установки. Он также отмечал, что МАГАТЭ не фиксирует "никаких признаков" создания Ираном ядерного оружия, а утверждения западных делегаций об обратном – ложь. По мнению военных экспертов, "ядерная угроза" со стороны Ирана - только предлог для США и Израиля, истинная цель которых - смена режима в стране для завладения иранской нефтью и получения контроля над ближневосточным регионом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойтиРоссия, Китай и Пакистан осудили в проекте резолюции СБ ООН атаки на ИранИран ударил по военной базе США в Катаре: что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, магатэ, дмитрий песков, кремль, новости, политика, ядерная энергетика, сша