https://crimea.ria.ru/20250625/glina-v-reke-na-naberezhnoy-alushty--vlasti-obyasnili-prichinu-1147488388.html

Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину

Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину

Появление мутной воды в реке Улу-Узень, которая впадает в море на набережной Алушты, связано со строительством трассы. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T16:46

2025-06-25T16:46

2025-06-25T16:47

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Появление мутной воды в реке Улу-Узень, которая впадает в море на набережной Алушты, связано со строительством трассы. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Огнева призвала жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной - Симферополь – Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Окончание ремонта планируется в 2026 году.Участок новой четырехполосной дороги от Алушты до Ялты, протяженностью 3,5 километра, должны достроить и открыть до 10 июня, сообщал ранее первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонтаСерпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, реки, галина огнева, экология, строительство, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма