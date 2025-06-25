Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину
Появление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы – мэр
16:46 25.06.2025 (обновлено: 16:47 25.06.2025)
© Telegram Галина ОгневаПоявление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Появление мутной воды в реке Улу-Узень, которая впадает в море на набережной Алушты, связано со строительством трассы. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"В настоящее время в районе поселка Красный Рай, где протекает река Улу-Узень, ведется строительство автотрассы. В связи с этим в речной воде вплоть до Центральной набережной наблюдается повышенное содержание глиняных примесей", - написала она в Telegram.
© Telegram Галина ОгневаПоявление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы
© Telegram Галина Огнева
Появление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы
Огнева призвала жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной - Симферополь – Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Окончание ремонта планируется в 2026 году.
Участок новой четырехполосной дороги от Алушты до Ялты, протяженностью 3,5 километра, должны достроить и открыть до 10 июня, сообщал ранее первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
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