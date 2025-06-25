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Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину
Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину
Появление мутной воды в реке Улу-Узень, которая впадает в море на набережной Алушты, связано со строительством трассы. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T16:46
2025-06-25T16:47
крым
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реки
галина огнева
экология
строительство
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Появление мутной воды в реке Улу-Узень, которая впадает в море на набережной Алушты, связано со строительством трассы. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Огнева призвала жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной - Симферополь – Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Окончание ремонта планируется в 2026 году.Участок новой четырехполосной дороги от Алушты до Ялты, протяженностью 3,5 километра, должны достроить и открыть до 10 июня, сообщал ранее первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонтаСерпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю
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РИА Новости Крым
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крым, алушта, реки, галина огнева, экология, строительство, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
Глина в реке на набережной Алушты – власти объяснили причину

Появление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы – мэр

16:46 25.06.2025 (обновлено: 16:47 25.06.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаПоявление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы
Появление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Появление мутной воды в реке Улу-Узень, которая впадает в море на набережной Алушты, связано со строительством трассы. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

"В настоящее время в районе поселка Красный Рай, где протекает река Улу-Узень, ведется строительство автотрассы. В связи с этим в речной воде вплоть до Центральной набережной наблюдается повышенное содержание глиняных примесей", - написала она в Telegram.

© Telegram Галина ОгневаПоявление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы
Появление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы
© Telegram Галина Огнева
Появление глиняных примесей в реке Алушты связано со строительством трассы
Огнева призвала жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной - Симферополь – Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Окончание ремонта планируется в 2026 году.
Участок новой четырехполосной дороги от Алушты до Ялты, протяженностью 3,5 километра, должны достроить и открыть до 10 июня, сообщал ранее первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
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КрымАлуштаРекиГалина ОгневаЭкологияСтроительствоРемонт и строительство дорог в КрымуНовости Крыма
 
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