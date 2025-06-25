https://crimea.ria.ru/20250625/esche-18-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-rossiey-1147496635.html

Еще 18 украинских беспилотников уничтожены над Россией

Еще 18 украинских беспилотников уничтожены над Россией - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Еще 18 украинских беспилотников уничтожены над Россией

Вечером в среду российские средства противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T20:28

2025-06-25T20:28

2025-06-25T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Вечером в среду российские средства противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что с 17:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 18 украинских БПЛА.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.В течение дня над регионами России было уничтожено 43 вражеских БПЛА. Силы противовоздушной обороны отразили атаки на Воронежскую, Тамбовскую, Курскую, Самарскую, Саратовскую, Пензенскую и Ростовскую области и Республику Татарстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУТрамп сделал заявление о Patriot для Украины25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России

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ульяновская область

воронежская область

курская область

саратовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, брянская область, ульяновская область, воронежская область, курская область, саратовская область, новости, безопасность