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Еще 18 украинских беспилотников уничтожены над Россией
Еще 18 украинских беспилотников уничтожены над Россией - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Еще 18 украинских беспилотников уничтожены над Россией
Вечером в среду российские средства противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T20:28
2025-06-25T20:28
2025-06-25T20:28
пво
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
брянская область
ульяновская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Вечером в среду российские средства противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что с 17:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 18 украинских БПЛА.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.В течение дня над регионами России было уничтожено 43 вражеских БПЛА. Силы противовоздушной обороны отразили атаки на Воронежскую, Тамбовскую, Курскую, Самарскую, Саратовскую, Пензенскую и Ростовскую области и Республику Татарстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУТрамп сделал заявление о Patriot для Украины25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России
брянская область
ульяновская область
воронежская область
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пво, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, брянская область, ульяновская область, воронежская область, курская область, саратовская область, новости, безопасность
Еще 18 украинских беспилотников уничтожены над Россией
Над пятью регионами России сбили 18 беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня – РИА Новости Крым. Вечером в среду российские средства противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что с 17:00 до 20:00 по московскому времени было уничтожено 18 украинских БПЛА.
"Семь беспилотников сбили над территорией Брянской области, четыре – над Ульяновской, три – над Воронежской, по два БПЛА – над территориями Курской и Саратовской областей", – говорится в публикации.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов.
22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
.
После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.
В течение дня над регионами России было уничтожено 43 вражеских БПЛА. Силы противовоздушной обороны отразили атаки на Воронежскую, Тамбовскую, Курскую, Самарскую, Саратовскую, Пензенскую и Ростовскую области и Республику Татарстан.
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