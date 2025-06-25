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Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве
Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве
В Москве задержаны два агента молдавской разведки, у которых были задания, направленные против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Москве задержаны два агента молдавской разведки, у которых были задания, направленные против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275.1 "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" УК России.Подозреваемые уже дали признательные показания. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция вменяемой им статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева Банду поймали на попытке контрабанды запчастей российских Ми-8 и Ми-17 Теракт против силовика предотвратили в Ханты-Мансийске
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), молдавия, безопасность, россия, москва, новости
Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве

В Москве задержали двух агентов молдавской разведки - ФСБ

09:07 25.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Москве задержаны два агента молдавской разведки, у которых были задания, направленные против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275.1 "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" УК России.
Подозреваемые уже дали признательные показания. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция вменяемой им статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МолдавияБезопасностьРоссияМоскваНовости
 
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