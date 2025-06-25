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Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве
Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве
В Москве задержаны два агента молдавской разведки, у которых были задания, направленные против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T09:07
2025-06-25T09:07
2025-06-25T09:07
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Москве задержаны два агента молдавской разведки, у которых были задания, направленные против безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275.1 "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" УК России.Подозреваемые уже дали признательные показания. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция вменяемой им статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева Банду поймали на попытке контрабанды запчастей российских Ми-8 и Ми-17 Теракт против силовика предотвратили в Ханты-Мансийске
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), молдавия, безопасность, россия, москва, новости
Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве
В Москве задержали двух агентов молдавской разведки - ФСБ