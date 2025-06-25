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Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе
Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе
Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T12:36
2025-06-25T12:40
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны. 22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.Накануне российские силы освободили село Московка в Харьковской области. А днем ранее под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации перешел населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Ранее также сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" выдавили противника из населенного пункта Долгенькое Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250622/syrskiy-sumy-gotovyat-k-oborone-1147420251.html
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донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "восток"
Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе

Армия России освободила Ялту в ДНР

12:36 25.06.2025 (обновлено: 12:40 25.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр"
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.
Накануне российские силы освободили село Московка в Харьковской области. А днем ранее под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации перешел населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Ранее также сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" выдавили противника из населенного пункта Долгенькое Харьковской области.
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
22 июня, 18:46
Сырский: Сумы готовят к обороне
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОГруппировка войск "Восток"
 
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