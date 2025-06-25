https://crimea.ria.ru/20250625/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-yalty-v-donbasse-1147479859.html
Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе
Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе
Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T12:36
2025-06-25T12:36
2025-06-25T12:40
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "восток"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146940547_0:73:2942:1728_1920x0_80_0_0_f6dd55648b6605edc1a822330c688379.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны. 22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.Накануне российские силы освободили село Московка в Харьковской области. А днем ранее под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации перешел населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Ранее также сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" выдавили противника из населенного пункта Долгенькое Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250622/syrskiy-sumy-gotovyat-k-oborone-1147420251.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146940547_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0688b5d0b26eb9ed6a85f8500272247.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "восток"
Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе
Армия России освободила Ялту в ДНР
12:36 25.06.2025 (обновлено: 12:40 25.06.2025)