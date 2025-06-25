https://crimea.ria.ru/20250625/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-yalty-v-donbasse-1147479859.html

Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе

Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе

Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T12:36

2025-06-25T12:36

2025-06-25T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из еще одного населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду сообщили в Минобороны. 22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.Накануне российские силы освободили село Московка в Харьковской области. А днем ранее под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации перешел населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике. Ранее также сообщалось, что подразделения группировки войск "Запад" выдавили противника из населенного пункта Долгенькое Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "восток"